- Un numar de 13 copii aflati intr-o tabara sportiva la Borsec au ajuns in timpul noptii la Spitalul Municipal din Toplita cu simptome de intoxicatie alimentara, fiind transportati de echipajele de interventie, iar un altul a fost adus la spital cu un autoturism personal. Sase dintre ei au fost transferati…

- CERCETARI…Familia pacientei in varsta de 77 de ani, care a murit in urma unei infectii acute cu bacilul Colstridium Difficile a depus mai multe plangeri la institutiile abilitate, pentru a atrage atentia asupra modului cum sunt tratati pacientii in Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Asa cum era de…

- In urma vizitei facute de procurorii anticorupție la Primaria Timișoara, au fost solicitate, așa cum se știe, o serie de documente de la Direcția urbanism. The post Casele copiilor primarului Robu, vizate de ancheta DNA appeared first on Renasterea banateana .

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Botosani a transmis, vineri, printr-un comunicat, ca la Sectia Boli Infectioase s-au prezentat cinci persoane cu simptomatologie digestiva. "Din anamneza a rezultat ca persoanele au participat in cursul zilei de sambata la un eveniment in familie. In urmatoarele…

- O fetita in varsta de 3 ani s-a stins la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi, unde fusese internata cu sindrom hemolitic uremic, cauzat de bacteria E. Coli. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iasi a demarat o ancheta, in acest caz. „O fetita de trei ani, care era internata…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a informat, miercuri, ca pacientii pediatrici din zona Radauti se vor putea adresa, in perioada, 24 aprilie – 5 mai, centrelor de permanenta din zona, fara a fi nevoie sa se deplaseze la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Anuntul vine ca urmare a situatiei…

- O adolescenta in varsta de 15 ani, suspecta de meningita meningococica, a fost transferata in stare grava, marți dimineața, de la Spitalul Județean de Urgența din Vaslui la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.Pacienta a ajuns la Spitalul din Vaslui luni dupa-amiaza, iar in timpul nopții…