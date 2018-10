Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a Noptii Albe a Galeriilor (NAG) are loc pe 5 octombrie, in galerii de arta, institute culturale, spatii alternative, hub-uri creative si ateliere de artist din treisprezece orase din Romania. Spatii artistice din Bucuresti, Arad, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Miercurea Ciuc, Sfantu…

- Accident in Harghita – trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 12. In accidentul produs marți dimineața au fost implicate trei mașini, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic a anunțat ca marți dimineața, la intrarea in municipiul Miercurea Ciuc dinspre localitatea Sfantu…

- Un barbat din localitatea Sancraieni a ajuns, vineri seara, la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc cu rani grave si a fost supus unei interventii chirurgicale complexe, dupa ce a fost atacat de o ursoaica cu pui, atunci cand se afla la cosit, informeaza Agerpres. Barbatul a povestit…

- Barbatul disparut joi dupa-amiaza, cand se afla cu prietenii la pescuit, la Baile Tusnad, fiind cautat de echipaje de interventie timp de mai multe ore, a fost gasit de politisti la domiciliul sau, in judetul Bacau, unde a plecat fara sa anunte pe cineva, a declarat vineri purtatorul de cuvant al…

- Prima locuinta protejata pentru persoane varstnice din Harghita a fost construita la Miercurea Ciuc de Asociatia Caritas, din fonduri private ale unei familii din Germania, care finanteaza actiuni caritabile. Seful Departamentului Socio-Medical al Caritas, Peter Gyorgy, a declarat, intr-o intalnire…

- Pentru a fi mai aproape de cetațenii romani din județele Covasna și Harghita, Europarlamentarul independent Catalin Ivan și-a deschis un birou teritorial chiar in municipiul Sfantu Gheorghe. Deși mai sunt cateva luni din actualul sau mandat, Catalin Ivan a decis sa iși deschida un birou teritorial in…

- In cursul zilei de luni, 27 august a. c., senatorul PMP de Covasna, Gheorghe Baciu, a avut o intalnire informala cu reprezentanții conducerii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, in cadrul careia s-a discutat despre preocuparile actuale ale principalelor organizații neguvernamentale…

- Ursul a intrat mai intai in curtea unei case situate pe Str. Arsenalului, a rupt gardul gradinii si apoi a fugit, dupa care a patruns in curtea Colegiului National "Octavian Goga" din Miercurea Ciuc."La apel a raspuns rezerva de interventie de la Detasamentul 1 mobil, care asigura zona…