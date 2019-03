Harghita: Şase localităţi afectate de întreruperea curentului electric, din cauza vântului Un numar de sase localitati sunt afectate, duminica dimineata, de intreruperea curentului electric, din cauza vantului care a avariat linii de medie tensiune si posturi de transformare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. Potrivit sursei citate, sunt afectate localitatile Sandominic, Tomesti, Ineu, Danesti, Carta si Madaras, unde 3.464 consumatori nu sunt alimentati cu energie electrica. Vantul a avariat 21 de linii de medie tensiune si sase posturi de transformare. Echipele companiei furnizoare se afla pe teren, pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

