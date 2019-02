Procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Harghita si Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc, precum si mai multi judecatori au protestat miercuri in fata Palatului de Justitie din Miercurea Ciuc, in semn de protest fata de adoptarea OUG 7/2019, despre care spun ca incalca independenta justitiei. Procurorii si judecatorii au purtat pancarte pe care se putea citi. "Separatia si echilibrul puterilor in stat", "Independenta Justitiei", "Respectarea recomandarilor din Raportul GRECO 2018 pentru Romania", "Respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia" sau "Respectarea angajamentelor…