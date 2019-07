Problemele cu care se confrunta romanii din comunitatile istorice, aflati in pericol de a-si pierde identitatea, dar si cei din Harghita si Covasna sau care traiesc in diaspora, se vor afla pe agenda lucrarilor Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului, eveniment ajuns la a XVII-a editie, care se va desfasura in perioada 12-17 august.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de organizatori, "manifestarea a intrat in constiinta publica ca un proiect cultural la scara nationala, constituindu-se intr-un veritabil parteneriat romano-roman", atat prin participarea unor conferentiari…