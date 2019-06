Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane care s-au aflat in avionul de mici dimensiuni care a aterizat fortat in judetul Harghita au fost preluate din zona accidentului. Ambele sunt constiente, dar au suferit multiple leziuni. Unul dintre pacienti este transportat cu ambulanta la Odorheiul Secuiesc, celalalt fiind dus…

- Elicopterul SMURD care s-a deplasat in zona accidentului aviatic pentru a-i prelua pe pilot si copilot nu poate ateriza, din cauza terenului greu accesibil, motiv pentru care un medic va cobori prin troliere pentru evaluarea medicala a celor doi, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Un elicopter SMURD se va deplasa spre locul unde un avion utilitar a aterizat fortat, dupa care a luat foc, pentru a-i recupera pe pilotul si copilotul care s-au autoevacuat, a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Potrivit sursei citate, avionul de mici dimensiuni, care…

- O persoana a murit si patru persoane au fost ranite, joi, intr un accident rutier produs pe o strada din municipiului Pitesti, transmite Agerpres.roReprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges au anuntat ca mai multe autospeciale SMURD si echipaje ale Serviciului de Ambulanta…

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata in judetul Satu Mare, fiind solicitat un elicopter SMURD pentru o persoana cu un brat amputat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Somes”, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, unul dintre ele a intrat intr-un copac de pe margine, iar celalalt s-a oprit de-a curmezișul drumului, blocand traficul rutier pe ambele sensuri ale DN79. Patru persoane au fost implicate in accident: trei…

- O fetita de cinci ani, din localitatea brasoveana Fagaras, a fost transportata, joi, cu elicopterul SMURD, la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitala, dupa ce s a ars cu ulei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, citat de Agerpres.roConform sursei citate, copila a ajuns…

- Un turist a murit sambata, in Masivul Piatra Craiului, dupa ce s-ar fi accidentat, lovindu-se la cap. Pentru salvarea persoanei respective, gasita de alti turisti in stare de inconstienta, au intervenit salvamontistii de la Zarnesti si a fost, de asemenea, alertat si elicopterul SMURD de la Targu Mures,…