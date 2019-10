Harghita: Prezenta unui urs, semnalata in comuna Zetea; populatia a fost avertizata prin mesaj RO-ALERT

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, sambata seara, pentru alungarea unui urs care a fost vazut in satul Sub Cetate, comuna Zetea, locuitorii din zona fiind avertizati printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la fata locului a fost trimis imediat un…

- Se pare ca urșii și-au facut un obicei de a vizita seara cartierele Brașovului și nu numai. In aceasta seara, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis un mesaj locuitorilor prin care s-a anunțat prezenta a doi urși in zona str. Jepilor, la intersecția cu str. Maceșului. Duminica au fost transmise…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de vienri spre sambata intre localitatile Varsolt si Crasna. O fetita de sase ani a murit si alte patru persoane, dintre care alti doi copii, au fost ranite. “In urma evenimentului in care au fost implicate sapte persoane, au rezultat cinci raniti. Echipajul TIM…

- Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la fabrica de procesare a laptelui din comuna Martinis, Harghita. Populația a fost avertizata prin RO-ALERT cu privire la degajarile mari de fum. Incendiul a izbucnit joi seara la fabrica de procesare a laptelui din comuna Martinis, localitatea Sanpaul,…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal la iesirea din municipiul Ramnicu Valcea spre Pitesti.Potrivit IPJ Valcea, pe DN7 - Calea Bucuresti s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, conducatorul unuia dintre vehicule…

- Animalul a fost vazut in apropierea containerului de gunoi din zona Garii si prezenta sa a fost anuntata la 112. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a trimis imediat un mesaj Ro-Alert persoanelor aflate in statiune, iar la fata locului a ajuns un echipaj de la Postul de…

- O ursoaica cu pui a fost alungata de jandarmi din Baile Tușnad, in noaptea de joi spre vineri. Populația a fost anunțata de prezența animalului periculos printr-un mesaj RO-ALERT. Jandarmii au reusit sa alunge ursoaica si puii in padurea din apropiere, fara sa se inregistreze incidente. In timpul intervenției…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, sambata noaptea, pentru indepartarea unei ursoaice cu doi pui, a carei prezenta a fost semnalata in zona Garii din statiunea Baile Tusnad, localnicii si turistii fiind avertizati printr-un mesaj Ro-Alert. Animalul a fost vazut in apropierea containerului…