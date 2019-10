Harghita: Prezenta unui urs, semnalata in comuna Zetea;populatia a fost avertizata prin mesaj RO-ALERT

Jandarmii harghiteni au fost solicitati, sambata seara, pentru alungarea unui urs care a fost vazut in satul Sub Cetate, comuna Zetea, locuitorii din zona fiind avertizati printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la fata locului a fost trimis imediat un echipaj, insa ursul nu a mai fost gasit. Din discutiile purtate de jandarmi cu oamenii din zona a reiesit ca este vorba de un pui de urs care vine intr-o livada, pentru a manca mere, dupa care se retrage in padure. Echipajul de jandarmerie a ramas pentru o perioada in zona pentru a se asigura ca animalul…