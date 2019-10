Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orasul Cristuru Secuiesc a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a incendiat o capita de fan din gospodaria unei femei din Odorheiu Secuiesc, focul extinzandu-se la anexe si la acoperisul casei de locuit, scrie Agerpres. Biroul…

- Pentru prevenirea propagarii pestei porcine africane in judetul Ialomita au fost organizate razii in trafic ca obiectiv verificarea transporturilor de animale, carne si produse din carne de porc.

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a afirmat ca turiștii romani sunt responsabili pentru raspandirea pestei porcine africane din cauza gunoaielor aruncate de aceștia la marginea drumului. In replica, Ministerul roman de Externe iși exprima dezamagirea fața de aprecierile legate de turiștii romani care…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a anuntat ca saptamana aceasta va demara controale in peste 200 de ferme agricole, precum si in trafic pentru prevenirea extinderii pestei porcine in judet. Directorul executiv al DSVSA Covasna, Siko Barabasi Sandor, a…

- Grecia a introdus controale suplimentare pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, cu care se confrunta Bulgaria si Romania, a informat luni postul national bulgar de radio (BNR), transmite Novinite. Ministerul Agriculturii, precum si Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Grecia,…

