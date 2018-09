Stiri pe aceeasi tema

- „Romania conectata activ prin transporturi, energie si digitalizare, pe coordonata Sud-Nord a Uniunii Europene” – acesta este mesajul cel mai important pe care il da Administratia Prezidentiala, prin organizarea la Bucuresti a Forumului de Afaceri regional, „Initiativa celor Trei Mari”, aflat la a treia…

- Biblioteca Județeana “George Barițiu” Brașov si Forumul Democrat al Germanilor din Romania, filiala Brașov va invita la evocarea vieții și operei celui ce a fost Gernot Nussbacher, arhivist și istoric al Brașovului și Transilvaniei, ce a dedicat, printre altele, lucrari substanțiale lui Johannes Honterus…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.136 de locuri de munca vacante, cele mai multe in Spania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). În Spania sunt puse la dispoziţie 954 de locuri de muncă, cele mai…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI) și președinte al Comisiei de Cenzori a Partidului Mișcarea Populara (PMP), Petre Popeanga, a participat la Forumul reprezentanților țarilor Uniunii Europene membre ale proiectului „Inițiativa Trei Mari” (ITM), desfașurat, la inceputul lunii iulie, sub…

- Magistrala de transport a gazelor naturale intre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria (BRUA) face parte din ansamblul de masuri menit sa reduca dependența de gazele rusești și implicit influența Rusiei in politicile energetice europene. Importanța BRUA a fost consacrata la nivel european prin atribuirea…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro pana in prezent, adica 19% din totalul alocat, a declarat, joi, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, intr-o conferinta de presa.Astfel, tara noastra se situeaza pe locul 18 in UE, la egalitate cu…

- "Pentru o alta serie de probe prelevate din diferite loturi de produse congelate (care au facut obiectul retragerii preventive in Uniunea Europeana Rezultatele) analizele de laborator au infirmat prezenta Listeriei monocytogenes in urmatoarele tipuri de produse congelate: amestec mexican de legume,…

- Cainii de la Salvamont Romania primesc recunoastere internationala prin participarea la un eveniment dedicat special patrupedelor antrenate pentru salvare. Reprezentantul acestora a fost cațelușa Youkan’na, care aparține salvamontistului albaiulian Tiberiu Krizbai. Cei doi au fost prezenți, timp de…