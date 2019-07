Harghita: Peste jumătate dintre lucrările scoase la licitaţie de CJ - nefinalizate din cauza lipsei firmelor de construcţii "Peste jumatate dintre lucrarile scoase la licitatie raman nefinalizate, avand in vedere ca nu se prezinta nicio societate pentru licitatie si este un fenomen care ne pune pe ganduri legat de cum vom realiza investitiile propuse. Incercam sa atragem atentia societatilor de constructie din judet ca ar trebui sa participe, incercam sa convingem societati mai mici sa se asocieze si impreuna sa se prezinte la licitatie. (...) Din cinci licitatii, trei raman fara ofertant. Astazi (marti - n.r.), in timpul sedintei, am semnat doua anulari de proceduri, una pentru trotuarul de la Ciumani, cealalta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

