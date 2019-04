Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2019. 31 mai, zi libera pentru unii dintre elevi! Școlile unde nu se fac ore sunt cele din Miercurea Ciuc, județul Harghita, motivul fiind vizita Papei Francisc in Romania și la Șumuleu Ciuc.

- In 11 ianuarie 2019, a fost anunțata vizita Papei Francisc in Romania, la București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj. Trei zile mai tarziu, Anca Berlogea-Boariu a pus un pariu ca timp de 140 de zile va prezenta pe pagina de facebook cate o poveste din Blaj, in cate un video de un minut. Alaturi de […] Citește…

- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și analize medicale, a inaugurat la Ploiești al 17-lea laborator al rețelei. In aceeași locație va funcționa și un centru de recoltare, al patrulea de acest tip deținut de Synevo in Ploiești. Laboratorul Synevo din Ploiești dispune de tehnologii…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- • Inscrierile – pana pe 31 martie Episcopul romano-catolic de Oradea, Laszlo Bocskei, considera ca vizita Papei Francisc in Romania trebuie sa aiba si urmari si sa reprezinte un nou inceput. „Este un dar de la Dumnezeu ca putem sa il salutam pe Sfantul Parinte”, a spus episcopul Laszlo Bocskei, potrivit…

- Rezultatul studiului a fost ca niciuna din marile primarii din România nu a reușit sa acumuleze macar jumatate din scorul maxim posibil acordat pentru acțiunile anti-poluare. Cel mai puțin preocupate de reducerea poluarii și efectele acesteia asupra sanatații locuitorilor sunt…

- Potrivit Politiei Romane, de la inceputul anului si pana in 22 ianuarie, politistii au aplicat 72 de sanctiuni contraventionale administratorilor de drumuri, in valoare de peste 200.000 de lei. Cele mai multe dintre acestea (59) au fost date pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere…

- Inclusiv liceeni de clasa a X-a pot invața sa zboare de la cei mai buni piloți. Oferta este valabila pentru orașele unde activeaza Aeroclubul Romaniei: Arad, Baia Mare, Brașov, București, Caransebeș, Craiova, Cluj-Napoca, Deva, Iași, Oradea, Targu-Mureș, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava.…