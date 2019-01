Stiri pe aceeasi tema

- Zapada de 10 cm in unele zone din Argeș! Toate drumurile județene sunt funcționale. In contextul avertizarii Cod galben de ninsori și viscol valabil pentru județul Argeș, in intervalul 22 ianuarie 2019, ora 16.00 – 23 ianuarie, ora 10.00, utilajele Regiei Județene de Drumuri au acționat permanent in…

- Zapada din belșug la Arieșeni. Partiile de la Vartop sunt pline de turiștii și de iubitorii sporturilor de iarna, care profita din plin de condițiile favorabile pentru a schia, a se da cu sania sau de o simpla plimbare in natura. Chiar daca zapada a adus si necazuri in multe zone din tara – mai […]…

- Un galațean de 19 ani care circula din direcția Buzau catre Mizil cu un autoturism VW nu a adaptat viteza la condițiile unui carosabil acoperit cu zapada și a derapat, lovind o autoutilitara condusa din sens opus de un dambovițean. Nu s-au inregistrat victime insa traficul a fost restricționat cateva…

- In data de 08.01.2019, in jurul orei 08:50, o tanara in varsta de 29 de ani, din comuna Peștișul Mic, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 708 E, pe raza localitatii Peștișul Mare, nu a adaptat viteza pe un carosabil acoperit cu zapada, a derapat și a ieșit in afara parții carosabile, lovind…

- Conditiile de schi sunt excelente la acest sfarsit de saptamana, cu zapada abundenta, atat in Muntii Sebesului, la Sureanu, cat si in Apuseni, la Arieseni, schiorii avand la dispozitie in total peste 13 kilometri de partii. "Exceptand vremea foarte aspra, specifica inceputului de ianuarie,…

- Salvamontistii harghiteni au intervenit, in perioada sarbatorilor de iarna, in peste 50 de cazuri in care turistii au avut nevoie de ajutor, majoritatea fiind accidente pe partiile de schi, a declarat vineri pentru AGERPRES directorul Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean, Fekete…

- Starea partiilor din Alba in perioada 4 – 10 ianuarie Exceptand vremea foarte aspra, specifica inceputului de ianuarie, condițiile de schi sunt excelente, la Șureanu. Zapada proaspat așternuta asigura un sezon de lunga durata, cu partii perfect pregatite și zone de off-piste care gem de omat abundent.…

- Indiferent cum va fi iarna, administratorii partiilor din Poiana Brașov le promit turiștilor condiții excelente de schi. Tocmai au cumparat doua tunuri de zapada de ultima generație. Un singur aparat poate produce patru vagoane de zapada intr-o ora.