Harghita. Pe 1 martie încep înscrierile pentru vizita Papei Francisc Pe portalul pontifex.ro, care va putea fi accesat incepand din data de 1 martie, toți cei care doresc sa participe la eveniment, pot sa se inregistreze individual sau in grup, pana in data de 30 martie. Vor avea prioritate in procesul de inregistrare grupurile. Organizatorii și-au exprimat speranța ca la data de 31 martie sa se poata obține o imagine clara a numarului persoanelor care vor sosi la Șumuleu-Ciuc. Totodata, daca va fi necesar se va prelungi perioada de inscrieri on-line. Cei care se inscriu primesc un e-mail de confirmare a inscrierii, iar dupa incheierea perioadei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…

