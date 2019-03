Stiri pe aceeasi tema

- Pe portalul pontifex.ro, care va putea fi accesat incepand din data de 1 martie, toți cei care doresc sa participe la eveniment, pot sa se inregistreze individual sau in grup, pana in data de 30 martie. Vor avea prioritate in procesul de inregistrare grupurile. Organizatorii și-au exprimat…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…

- Zeci de urși polari infometați au asediat orașul Belushya Guba din arhipelagul rusesc Novaya Zemlyamai, situat in Oceanul Arctic. Autoritatile au declarat stare de urgenta, luand mai multe masuri pentru siguranța locuitorilor. Au fost instalate garduri suplimentare, langa scoli si gradinite, iar adulții…

- Aproximativ 200 de angajați de la Spitalul Județean din Tulcea au organizat azi dimineața un protest in curtea unitații medicale. Oamenii sunt nemulțumiți ca le-au scazut veniturile fața de luna precedenta. Unii medici au constatat o scadere și cu 1.500 de lei a veniturilor, iar asistentele au avut…

- Un urs masiv a fost filmat in apropierea spitalului din Miercurea Ciuc, deplasandu-se nestingherit prin zona. Animalul nu s-a sinchisit de zgomotele provocate de oameni pentru a-l indeparta și a fugit de abia dupa intervenția jandarmilor. Filmarea a fost realizata in noaptea de duminica spre luni de…

- Inca un urs a fost surprins, marți, plimbandu-se, in plina zi, in Miercurea Ciuc, județul Harghita. Animalul a fost filmat mergand de-a lungul unui gard din plasa, iar imaginile au fost postate pe pagina de facebook a președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba.In filmare se…

- Romania e pe cale sa rateze inca o importanta tinta asumata la nivel european pentru a-si proteja cetatenii si mediul. Este vorba despre reciclarea a cel putin 50% din deseuri pana in 2020. Un raport recent al Comisiei Europene arata din nou cu degetul spre autoritatile romane, care nu numai…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, crede ca pe Liviu Dragnea nu-l mai intereseaza daca Guvernul Romaniei da sau nu OUG-ul privind amnistia.„Eu cred ca lui Liviu Dragnea nu-i mai pasa de amnistie. Il cunosc foarte bine. Este convins ca nu-i va lua nimeni Romania din maini. Nu cred ca…