Jandarmii harghiteni au fost chemati, duminica noaptea, sa alunge un urs care a intrat in gospodaria unei femei din satul Tarcesti, comuna Simonesti, si a provocat stricaciuni, iar locuitorii din zona au fost avertizati de pericol printr-un mesaj RO-ALERT.



Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la fata locului a fost trimis imediat un echipaj, dar oamenii legii nu au mai gasit animalul in incinta. Femeia sunase la 112 si anuntase ca ursul ii intrase in curte si provocase pagube.



Echipajul de jandarmerie a ramas o perioada in zona pentru a se asigura…