- In ultimele doua saptamani crescatorii de oi din Calbor au fost terorizați de o ursoaica cu doi pui. Animalele salbatice au atacat cardurile de oi ale unui satean din Calbor de trei ori. Ultimele atacuri au fost in nopțile de 19 și 20 mai, ursul reușind sa omoare noua oi și doi miei și sa raneasca alte…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) solicita Ministerului Apararii Nationale (MApN) sa intervina pentru finalizarea lucrarilor de reamenajare a Cimitirului International al Eroilor din Sfantu Gheorghe. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa…

- Jandarmii din Prahova au intervenit, miercuri seara, pentru alungarea a doi pui de urs care s-au urcat intr-un copac din curtea unui localnic din Busteni, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Prahova, un localnic din Busteni a sunat la 112 si a cerut ajutor dupa…

- Turistii care au incins gratare cu fripturi pe Valea Cerbului din Busteni s-au trezit cu ursii langa ei. O mama a coborat cu puii din padure in cautare de hrana. Animalele au scormonit in containerele de langa campingul cu rulote, apoi au plecat. Unii turisti nu s-au putut insa abtine sa nu se apropie…

- Acțiune a Postului de Jandarmi Montan Zarnești in zona „Vladușca” din Piatra Craiului. Jandarmii au dat o sancțiune contravenționala de 4.000 lei pentru fapta prevazuta la de art. 63, lit. m din O.U.G. nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul și acvacultura, respectiv: „circulația autovehiculelor…

- Doi copii au fost filmați in timp ce se jucau in apropierea unei ursoaice cu doi pui, animalele coborand din padure, in Bușteni, in cautare de hrana. Pe imaginile postate pe Facebook se aude o petarda, folosita de un localnic pentru a alunga urșii, transmite corespondentul Mediafax. Imaginile cu cei…

- Un barbat de 35 de ani din Harghita a murit, dupa ce a fost atacat de o ursoaica intr-o padure, in apropiere de localitatea Criseni. Potrivit specialistilor, omul a facut cateva greseli care s-au dovedit fatale, provocand atacul animalului.

- Polițiștii din cadrul Postului de poliție Voicești și Poliției municipiului Dragașani au depistat in flagrant delict un barbat banuit de furt calificat. La data de 4 martie a.c., polițiștii au depistat in comuna Voicești un barbat din comuna Gradinari, județul Olt, care ar fi sustras trei ovine de la…