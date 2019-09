Harghita: Jandarmii au fost solicitaţi de 74 ori, de la începutul anului, pentru îndepărtarea unor urşi "De la inceputul anului si pana la ora actuala la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita au fost inregistrate un numar de 74 apeluri de urgenta, prin care ne era semnalata prezenta ursului in apropierea asezarilor umane si a zonelor de pastorit din apropierea localitatilor. Daca vorbim de lunile iulie si august, in aceasta perioada am inregistrat cele mai multe solicitari, 23 in luna iulie si 14 solicitari in luna august, adica jumatate din total. Pe langa acestea au fost si situatii in care patrulele de jandarmerie au fost solicitate in mod direct de catre cetateni,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, in timpul noptii, prezenta animalului a fost semnalata, la numarul de urgenta 112, in doua locuri diferite din sat, acesta omorand doua oi din gospodaria unui localnic. Rezerva de interventie s-a deplasat in sat, pentru indepartarea…

- Animalul a fost vazut in apropierea containerului de gunoi din zona Garii si prezenta sa a fost anuntata la 112. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a trimis imediat un mesaj Ro-Alert persoanelor aflate in statiune, iar la fata locului a ajuns un echipaj de la Postul de…

- O ursoaica cu pui a fost alungata de jandarmi din Baile Tușnad, in noaptea de joi spre vineri. Populația a fost anunțata de prezența animalului periculos printr-un mesaj RO-ALERT. Jandarmii au reusit sa alunge ursoaica si puii in padurea din apropiere, fara sa se inregistreze incidente. In timpul intervenției…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui din statiunea Baile Tusnad, locuitorii si turistii fiind avertizati de prezenta acesteia printr-un mesaj Ro-Alert potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- "Pe 112 a fost semnalata prezenta unui urs in satul Soimusu Mic, comuna Sacel. S-a trimis mesaj de avertizare pe Ro-Alert in localitatile Sacel, Atid, Avramesti, Secuieni si Simonesti", a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. In…

- Autoritatile din Harghita cauta un urs care a incercat, joi, sa intre intr-un hotel din statiunea Baile Tusnad. Animalul a spart un geam, dar s-a taiat la un picior și a fugit. Jandarmii au fost anuntati, joi, ca in zona statiunii Baile Tusnad s-ar afla un urs ranit, a informat mediafax. Persoana care…

- Jandarmii harghiteni au eliberat, joi dupa-amiaza, un pui de urs ramas captiv intr-un canal din localitatea Baile Tusnad, animalul fugind apoi in padure. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, un barbat din Baile Tusnad a anuntat la 112 ca a observat…

- Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, un barbat din Baile Tusnad a anuntat la 112 ca a observat in zona respectiva prezenta unei ursoaice agitate, cu un pui, iar o grupa de jandarmi a mers la fata locului si a gasit un pui de urs blocat intr-un canal. Intrucat…