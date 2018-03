Stiri pe aceeasi tema

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.

- Aproximativ 3.000 de pompieri au fost mobilizați și se afla in teren alaturi de 2.000 de mijloace tehnice necesare intervenției de urgența. Masura a fost luata in contextul avertizarii de cod roșu de inundații in bazinele hidrografice Homorodul Mare și Homorodul Mic, din județele Harghita și Brașov…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana miercuri dimineata pe raul Olt. Potrivit hidrologilor, in intervalul 13 martie, ora 14:40 - 14 martie, ora 10:00, se vor semnala scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- Stare de alerta la nivelul intregului județ din cauza vremii nefavorabile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost activat, iar pompierii au testat și pregatit motopompele de mare capacitate, dar și celelalte echipamente folosite la intervenția la inundații. Totul dupa ce Timișul a intrat…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea .Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti, 689 fantani, un…

- Inundatii in 33 de localitati din 10 judete Foto: Arhiva- ISU Încalzirea brusca a vremii si topirea zapezii au provocat inundatii în 33 de localitati din 10 judete. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, au fost afectate zeci de case, sute…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati, duminica, la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu produs la depozitul neconform in localitatea Maldarasti. Cauza probabila, stabilita in urma cercetarilor preliminare,…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- "Urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, raul Calnistea s-a revarsat si a inundat 27 de curti/gradini, 9 anexe gospodaresti, baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, aproximativ 400 m de strazi comunale si cca. 6 ha de terenuri arabile. Pentru gestionarea acestei situatii…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca numarul apelantilor la numarul de urgenta 112 a crescut de 15 ori in intervalul 2006-2017, de la aproape 64.000 in 2006, la aproximativ 987.000 anul trecut. In ultimii 11 ani a crescut de 15 ori numarul raspunsurilor…

- Avionul de pasageri care s-a prabusit duminica in Rusia nu avea nicio problema tehnica, iar pilotii nu au solicitat o aterizare de urgenta, a anuntat compania aeriana Saratov Airlines, relateaza site-ul agentiei Tass. "Echipajul era experimentat, avionul era de incredere. Nu a fost semnalata…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un magazin de mase plastice (magazinul economic) din Piața Centrala a municipiului Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Podul Inalt” Vaslui, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Șase pensiuni din Straja amendate din cauza conditiilor de securitate la incendiu Administratorii a sase pensiuni din statiunea Straja au fost amendati de pompierii militari pentru ca spatiile de cazare sau alimentatie publica pe care le detin nu indeplinesc conditiile de securitate la incendiu, valoarea…

- O senilata din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a fost trimisa, luni, in sprijinul unui echipaj de Terapie Intensiva Mobila (TIM) solicitat sa intervina in cazul unui barbat aflat in stare de inconstienta, care nu a putut ajunge la pacient din cauza drumul impracticabil.…

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-un accident grav in Harghita, joi seara, alte doua persoane fiind ranite. O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Doar 11 localitați din trei raioane stau fara lumina din cauza ninsorilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, este vorba despre localnici din raioanele Caușeni, Anenii Noi și Ștefan Voda.

- 62 de localitați din sapte raioane stau in continuare fara curent, dupa ninsorile abundente de joi, anunta Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Este vorba despre raioanele Criuleni, Caușeni, Ștefan Voda, Anenii Noi, Taraclia, Cimișlia și Gagauzia. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor,…

- Patru localitati harghitene sunt nealimentate cu energie electrica, sâmbata dimineata, din cauza caderilor de zapada din timpul noptii, care au afectat liniile electrice, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Alina Ciobotariu. Este vorba de satul Izvoarele,…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, catre ora 06.00, ramaneau deconectate de la curentul electric 166 de localitați din 15 raioane. Se circula cu dificultate pe porțiunile de drum Anenii Noi – Caușeni – Ștefan Voda, Visniovca – Cantemir, Vulcanești – Cahul – Taraclia, Leova…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Peste 350 de localitati din 18 judete sunt nealimentate cu energie electrica, joi dupa-amiaza, iar traficul fluvial este in continuare inchis, au anuntat reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Peste 12.000 de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza in teren cu peste 4.000 de mijloace…

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- In urma ninsorilor care au pus stapinire pe intreaga tara, 284 de localitați inca mai sint deconectate partial de la energia electrica, iar 98 de brigazi specializate lucreaza in teren pentru reconectarea consumatorilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, in deszapezirea…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, 284 de localitati din partea se sud si de centru a tarii nu au lumina. 98 de echipaje sunt in teren pentru reconectarea consumatorilor, transmite IPN cu referire la datele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Ploile din ultimele ore au afectat subsoluri si curti din judetul Timis, precum si demisolul Spitalului Municipal Timisoara, dar si un vechi pasaj feroviar din municipiul resedinta, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru evacuarea apei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din Cornu Luncii, au intervenit,, in ajunul Craciunului, cu cinci autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o gospodarie din satul Bradațel, comuna Horodniceni.…

- O persoana a fost gasita carbonizata, marti dimineata, intr-o baraca distrusa de un incendiu, in Timisoara, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat, Elena Megherea. ''La fata locului, pe strada Radulescu Motru, s-au deplasat doua autospeciale…

- Potrivit sefului Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Harghita, Dorin Male, barbatul, din localitatea Tusnad Sat, lucra ca tractorist, in padure, alaturi de un coleg si, la un moment dat, din motive deocamdata necunoscute, tractorul pe care il conducea a inceput sa alunece spre o rapa. Muncitorul…