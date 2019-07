Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din mai multe sate ale comunei Sacel din judetul Harghita au fost avertizati, luni, prin sistemul Ro-Alert, despre prezenta unui urs in zona, un echipaj de jandarmi deplasandu-se la fata locului. "Pe 112 a fost semnalata prezenta unui urs in satul Soimusu Mic, comuna Sacel.…

- Jandarmii din Harghita au intervenit, vineri dimineața, pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in localitatea Pauleni-Ciuc, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.

- Vremea rea face ravagii: case distruse, curti inundate, oameni evacuati O casa a fost distrusa si alte 25 au fost avariate, iar zeci de anexe si gradini au fost inundate in satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, in urma unei viituri produse in timpul noptii de duminica spre luni pe paraul Valea Rece,…

- Noua autoturisme au ars la Adjud, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit la un service auto de la marginea orasului Adjud, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Pompierii militari au intervenit cu cinci echipaje, trei autospeciale de stingere cu apa si spuma,…

- De astazi și pana duminica, in municipiul Miercurea-Ciuc, vor avea loc manifestari religioase si comemorative, prilejuite de sarbatorirea Rusaliilor Catolice, ce se vor desfasura la Catedrala Franciscana Sumuleu-Ciuc si pe Dealul Sumuleul Mic. Ca in fiecare an, zeci de mii de credinciosi romani si…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, la un depozit de dezmembrari auto din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Din primele informații, arderea se manifesta generalizat pe suprafața a 5-6 hale, iar doi muncitori au suferit arsuri minore la nivelul membrelor, fiind preluați de echipajele SMURD…

- Patru persoane din localitatea Suseni - doua femei, un barbat si un bebelus de patru luni - au fost evacuate din locuinta de pompieri, in noaptea de luni spre marti, din cauza inundatiilor care au afectat imobilul, apa intrand in alte zeci de pivnite din sat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…