- Echipajele Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna au intervenit marti seara pentru evacuarea apei din subsolurile mai multor case inundate in municipiul Sfantu Gheorghe. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Tolvaj, inundatii au avut loc si in…

- Doua persoane au fost salvate, marti seara, de pompierii voluntari dintr-un autoturism surprins de viitura in localitatea Lazarea si zeci de case au fost inundate in trei localitati din judet, in urma topirii zapezii si a ploilor torentiale. Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- Mai multe gospodarii si locuinte din noua localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti,…

- Ca urmare a codului portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Timis Barzava, la Timișoara a fost activat Centrul Județean pentru Conducere și Coordonare Intervenții, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In Timiș a venit și un echipaj de la ISU Bihor, care a fost „cantonat”…

- Departamentul pentru Situații de Urgența avertizeaza ca bazinele hidrografice din 25 de județe, printre care și Bistrița-Nasaud, se afla sub cod galben de inundații, incepand din aceasta dupa-amiaza și pana miercuri seara. Pentru Bistrița-Nasaud, codul galben de inundații intra in vigoare incepand de…

- In ziua de 14.03.2018, intre orele 10.00 – 12.30, in municipiul Ramnicu Valcea se va desfasura un exercitiu de instiintare, avertizare, alarmare si evacuare in organizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si sub conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ...

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea). Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti,…

- Peste 30 de localitati din zece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de persoane, cele mai mari probleme fiind in judetul Teleorman, unde cinci persoane au fost evacuate din locuinte, potrivit datelor transmise vineri de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Din…

- Unitațile din invațamantul preuniversitar din județul Dolj vor ramane inchise și vineri. Decizia aparține membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din cauza frigului.

- Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au lansat un site cu informatii despre cum ar trebui sa reactioneze populatia in cazul unor situatii de urgenta: prim ajutor, ger/viscol, inundatii, cutremur, alunecare teren, furtuna, canicula si incendiu.

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Cursurile din invatamantul preuniversitar in judetul Ialomita se suspenda in perioada 1-2 martie, au anuntat miercuri reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata in sedinta de miercuri a CJSU, condusa de prefectul Gigi…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice Cod portocaliu de ger valabil in intervalul 28 februarie, ora 11.00 ndash; 02 martie, ora 20.00, perioada in care se vor inregistra cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna cu peste 10 ndash; 15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada…

- Primarul din comuna Crangurile nu știe ca astazi, școlile și gradinițele din localitate sunt inchise. Potrivit unei informari, primita de Inspectoratul Școlar Județean Dambovița , miercuri, 28 februarie 2018, școlile de pe raza comunei Crangurile sunt inchise. Inspectorul școlar general, prof.…

- Avand in vedere situatia meteorologica extrema, viscol puternic si ger cumplit, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, la solicitarea Inspectoratului Scolar Calarasi, la decis suspendarea cursurilor in zilele de 1 si 2 martie in toate scolile.

- Cursurile in unitatile de invatamant din Dolj vor fi suspendate si in zilele de miercuri si joi, dupa ce elevii nu au mers la cursuri nici in primele doua zile ale saptamanii, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Decizia de prelungire a suspendarii cursurilor in unitatile de invatamant…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a hotarat, marti, sa suspende cursurile in toate unitatile de invatamant din judet, pana la sfarsitul saptamanii. Masura a fost adoptata in conditiile in care in acest judet mai multe drumuri nationale si judetene sunt impracticabile din cauza…

- Elevi de la internatul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria au fost preluati, marti, de catre pompieri militari pentru a fi transportati in localitatile de domiciliu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Decizia a fost luata dupa ce s-a hotarat ca la nivel de judet…

- Prefectul de Dolj este așteptat sa semneze propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judet, in ziua de miercuri, 28 fevruarie. Propunerea a fost facuta avand in vedere atentionarea meteorologica ...

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Potrivit datelor comunicate de catre Administrația Naționala de Meteorologie, in acest moment municipiul Giurgiu se afla sub cod galben de ninsori, insa incepand de maine, 28 februarie 2018, de la ora 06:00 la ora 20:00 orașul Giurgiu se va afla din nou sub incidența codului portocaliu de intensificari…

- Avand in vedere evoluția fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul județului Calarași, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, la propunerea Inspectoratului Școlar Județean Calarași, a hotarat suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant din județul Calarași pentru 27 și 28…

- Cursurile sunt suspendate, marți, in mai multe localitați din Alba, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ninsorii abundente, urmand a fi reluate cand vremea se imbunatați. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Alba au declarat, marți dimineața, ca au fost suspendate cursurile…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Cursurile scolare de la toate unitatile de invatamant din judetul Ialomita se suspenda marti si miercuri, au anuntat luni seara reprezentantii ISU Ialomita. Purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, slt. Lacramioara Chirea, a declarat pentru Agerpres ca "decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru…

- Cursurile vor fi suspendate, marti, din cauza viscolului, si in judetul Buzau, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteo de luni, precum si prognoza meteo pentru orele urmatoare, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Autoritatile judetene din Braila au decis, luni, in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta suspendarea cursurilor in toate unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Atat gradinitele cat si scolile generale si liceele vor fi inchise, iar cursurile vor fi recuperate ulterior, decizia…

- Primarul municipiului Calarasi a convocat, luni, la ora 10.00, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, sedinta ce a avut pe ordinea de zi discutii cu privire la asigurarea masurilor specifice pentru limitarea efectelor negative ale situatiei de urgenta produsa viscolul care s-a abatut asupra Baraganului.

- Cursurile sunt suspendate in perioada 26-27 februarie pe raza judetului ca urmare a caderilor de zapada si a viscolului, Giurgiu fiind sub avertizare de cod portocaliu pentru astfel de fenomene meteo, au informat luni autoritatile. Citeste si: Prognoza de COSMAR: Directorul ANM anunta cu ce…

- Codul de ger portocaliu a facut ca scolile si gradinitele sa fie inchise pentru doua zile, luni si marti, in judetele Dolj si Ilfov, dar si in Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie. In municipiul si in judetul Giurgiu cursurile…

- Viscolul anuntat de meteorologi pentru luni si marti a determinat autoritatile sa suspende cursurile in doua judete si in Bucuresti. Si o universitate din Suceava a anuntat ca nu-si va deschide portile din cauza unor probleme cu incalzirea, in conditiile in care nordul tarii este deja afectat de ger.

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj a decis duminica, in urma unei intruniri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), suspendarea cursurilor in toate scolile din judet in zile de luni si marti. Potrivit inspectorului general al ISJ Dolj, Monica Suna, cursurile…

- UPDATE: Comitetul pentru Situații de Urgența a decis inchiderea școlilor in județul Dolj in perioada 26-27 februarie, din cauza codului portocali de ninsori și ger anunțat de ANM. Inspectorul școlar general al IȘJ Dolj, Monica Suna, a propus ca școlile ...

- Inspectorul școlar general al IȘJ Dolj, Monica Suna, a propus ca școlile din Dolj sa fie inchise luni și marți din cauza condițiilor meteo care se anunța. Comitetul pentru Situații de Urgența al județului analizeaza la aceasta ora propunerea.

- In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de la Constanta s-a decis ca luni, 26 februarie, sa fie suspendate cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Constanta.

- Vremea severa afecteaza si judetul Galati, pentru urmatoarea perioada fiind emise doua avertizari: Cod galben de ninsori viscolite, valabil in intervalul 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00, si Cod portocaliu de ger, valabil in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 1 martie, ora 10.00.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Zidul de incinta al Cetatii Medievale Sighisoara s-a prabusit pe o portiune de 4,6 metri in zona Tronsonului 11, camerele de supraveghere surprinzand imaginile in urma cu doua nopti, au anuntat marti reprezentantii primariei din localitate. Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- 62 de localitați din sapte raioane stau in continuare fara curent, dupa ninsorile abundente de joi, anunta Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Este vorba despre raioanele Criuleni, Caușeni, Ștefan Voda, Anenii Noi, Taraclia, Cimișlia și Gagauzia.

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, catre ora 06.00, ramaneau deconectate de la curentul electric 166 de localitati din 15 raioane. Se circula cu dificultate pe portiunile de drum Anenii Noi – Causeni – Stefan Voda, Vesnevca – Cantemir, Vulcanesti – Cahul – Taraclia, Leova –…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Ministrul Liviu Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate: "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitati scolare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectati la ce se intampla acolo", a declarat ministrul Educatiei. Potrivit acestuia, sunt inchise unitati scolare din Galati, Arges,…

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face un anunț important care ii vizeaza pe cei care doresc sa imbrace uniforma de pompier. Candidații se pot inscrie la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” din Boldești saptamana viitoare. „In atentia candidatilor…

- Ninsorile care cad de noaptea trecuta au lasat 17 localitati din sapte raioane fara curent electric. Anuntul a fost facut de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.De asemenea, precipitatiile i-au scos scos la munca pe drumarii Intreprinderii Municipale Exdrupo.

- Bradul de Craciun este una dintre cele mai placute prezente in perioada sarbatorilor de iarna, insa pompierii avertizeaza ca tot bradul poate fi punctul de plecare al unui incendiu. Inspectorul-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava, general de brigada Ion ...