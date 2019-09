Harghita: Clădiri din şapte localităţi, iluminate în portocaliu de Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului Potrivit sursei citate, in data de 17 septembrie, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sarbatoreste Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului, "ocazie cu care lanseaza o campanie globala de constientizare atat a profesionistilor in domeniu cat si a autoritatilor publice, a pacientilor si apartinatorilor, despre necesitatea dezvoltarii culturii si sigurantei pacientului in sistemul sanitar, cu scopul asigurarii de ingrijiri medicale de calitate si in siguranta". Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate a invitat autoritatile locale sa se alature acestei initiative… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

