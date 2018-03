Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- Un drum judetean si un drum comunal din Dolj au fost inchise din cauza inundatiilor, apa avand aproximativ 40 de centimetri in doua zone ale acestora. In cele doua cazuri circulatia rutiera se desfasoara pe rute ocolitoare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, in…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale…

- Circulatia trenurilor a fost perturbata in Manchester si Londra dupa ce manifestantii pro-kurzi au protestat sine si in afara statiilor, scrie The Telegraph, conform news.ro.Activitatile din statia Piccadilly din Manchester au fost oprite dupa ce activistii au ajuns pe sine in jurul orei 13:00…

- Boala respiratorie a curmat viata unei fete in varsta de doar 17 ani, din judetul Covasna. Din pacate, adolescenta avea si alte afectiuni, carora li s-a adaugat virusul gripal de tip A, din cate au anuntat vineri reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.…

- Conform INSP, este vorba despre o tanara de 17 de ani, din judetul Covasna, "confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal". Numarul total de decese a ajuns la 88. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov,…

- Apa ajunsa, pe fondul topirii zapezii acumulate din abundenta in urma ninsorilor de zilele trecute, atat pe suprafata rutiera, cat si pe liniile de cale ferata au generat probleme in judetul Teleorman si au dus la impunerea unelor restrictii. Astfel, joi dimineata, reprezentantii Centrului Infotrafic…

- 13 trenuri Regio si InterRegio, cu rute spre Constanta, Tulcea, Bucuresti si Slobozia, nu circula duminica, din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Zilele trecute, zeci de trenuri au fost anulate din cauza gerului si a viscolului puternic. ”Trenurile reintra treptat in graficele normale de circulatie.…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata vineri la pranz pe ambele sensuri, din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea, anunta compania pe Twitter. "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in…

- Circulatia pe doua autostrazi si 21 de drumuri nationale este oprita, miercuri seara, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Constanta si Calarasi. Mai multe trenuri si curse aeriene au fost anulate.

- Brigada Rutiera a anuntat, miercuri, ca tramvaiul de pe ruta Bulevardului 1 Decembrie si a Bulevardului Liviu Rebreanu a deraiat. De asemenea, probleme sunt pe mai multe linii de tramvai din Capitala.

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.

- Traficul rutier pe DN 11, blocat luni seara pe raza localitatii Oituz din cauza a doua tiruri care au derapat, a fost reluat pe ambele sensuri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin. Potrivit acesteia, in zona se circula in conditii de…

- Circulatia vehiculelor de mare tonaj a fost restrictionata sambata pe DN 13 B, Gheorgheni-Praid, din cauza viscolului care a crescut in intensitate, a informat purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu. Potrivit sursei citate, restrictia se aplica autovehiculelor mai mari de 3,5 tone,…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dimineata, pe DN2B, intre localitatile Galbinasi si Bentu, judetul Buzau, unde un autoturism, o autoutilitara si un TIR s-au ciocnit pe drumul acoperit de polei. Soferul TIR-ului este incarcerat.

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe soselele din judetul Suceava, doua accidente producandu-se duminica dimineata. Primul eveniment rutier a avut loc la Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile, iar cel doilea in localitatea Danila. Patru persoane au fost ranite,…

- Aproape 140 de tone de material antiderapant au imprastiat drumarii din Iasi pe drumurile din judet, acestia lucrand de mai bine de 24 de ore pentru a indeparta zapada de pe sosele. Circulatia se desfasoara cu dificultate, joi, in conditii de iarna, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia pe drumurile din judetul Vaslui se face in conditii de iarna, nefiind artere nationale sau judetene blocate din cauza zapezii, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Localitatile Gara Banca, Gura Idrici, Zorleni, 30 Decembrie si Popeni au ramas fara energie…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, joi dimineata, in urma ninsorilor care au cazut pe tot parcursul noptii, drumarii actionand pentru curatarea carosabilului. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a declarat ca…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in localitatea Covasna din comuna Costuleni. Un autoturism s-a izbit de un cap de pod. Circulatia se desfasoara cu dificultate in judet din cauza ninsorilor. Carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este scazuta. Soferii…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orasul Otopeni,…

- Pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C (Transalpina), in jud. Gorj, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna (ninge, pe carosabil exista 1-2 centimetri de zapada). 6 utilaje actioneaza pentru curatarea carosabilului. Deocamdata nu sunt probleme majore (ninsoarea nu este insotita…

- Circulatia tramvaielor este blocata pe ambele sensuri intre strada Zetari - Prelungirea Ferentari, din cauza unui accident rutier, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Citeste si: Procurorul general, demers INEDIT: Lazar a facut PORTRETUL-ROBOT al suspectilor de abuz in serviciuAccidentul…

- Realizarea unei autostrazi care sa lege Moldova de Transilvania preocupa și autoritațile de dincolo de munți. Autoritațile din Covasna considera ca autostrada Brasov – Targu Secuiesc – Bacau este primordiala. Presedintele Consiliului Judetean (CJ)... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Circulatia rutiera este blocata pe DN73, marți seara, intre localitatile brasovene Moieciu si Fundata, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns de-a lungul soselei. In urma incidentului, nu s-au inregistrat victime. „Politistii Biroului Rutier Campulung se afla la iesirea din Municipiul Campulung si informeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a fost inregistrat astazi (duminica), in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a fost inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. …

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata, chiciura si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in mai multe localitati din 13 judete.Astfel, pana la ora 10:00, se vor semnala ceata, care determina scaderea…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a inceput anul in forța, cu deplasari in țara și in strainatate și cu incheierea a noi parteneriate. Totodata, echipa a pornit și repetiții pentru o noua premiera, dar și pregatiri pentru evenimente speciale pe care le va derula in 2018. Directorul…

- update ora 15.25 Circulația a fost reluata pe ambele sensuri de mers Circulația este blocata pe DN1 F, in apropierea localitații Poarta Salajului, din cauza unui TIR care, in urma unei manevre de intoarcere efectuata de șofer, s-a oprit intr-o poziție care blocheaza carosabilul. Din primele informații…

- Așadar, sambata, in jurul pranzului, din cauza unui șofer, circulația tramvaielor a avut de suferit. Totul s-a intamplat pe bulevardul Timisoara din Bucuresti. In zona menționata, un șofer a intrat cu autoturismul sau pe liniile de tramvai, blocand astfel circulația, atat a autoturismelor…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Apaca, pe un singur sens, pentru desfasurarea unor lucrari de executie a bransamentului la gaze. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul este restrictionat pe benzile 1 si 2 pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona…

- Circulație ingreunata pe Drumul Național 71, la ieșire din localitatea Moroieni. Un brad a fost doborat de vant pe carosabil, Post-ul MOROENI: Circulație ingreunata pe DN 71 din cauza unui copac cazut pe carosabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Circulatia trenurilor de mare viteza Thalys care leaga Parisul de Germania si Olanda a fost intrerupta joi ''pana la ora 14:00 (13:00 GMT) cel putin'', a anuntat compania. ''Reluarea traficului este conditionata de redeschiderea liniilor clasice si de mare viteza…

- Judetul Constanta este sub avertizare de cod galben pana la ora 22.00. In aceasta perioada vor fi ninsori si intensificari ale vantului. Pe A2 se circula cu dificultate din cauza zapezii care a inceput sa se depuna.

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Circulatia pe drumul european E 578, in zona Baile Tusnad, si pe drumul national DN 15, intre Toplita si Borsec, este ingreunata miercuri din cauza unor masini de mare tonaj care nu si-au mai putut continua deplasarea, in conditii de ninsoare abundenta, potrivit Politiei Rutiere Harghita. …

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- Sibiu - Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc marti pe Drumul National 1, pe centura orasului Avrig, la kilometrul 284, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Cele trei femei si cei doi barbati raniti sunt…

- Circulatia rutiera este ingreunata, luni seara, pe DN1, in judetul Brasov, din cauza cetii care in unele zone reduce vizibilitatea sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.

- Soferii care circula pe DN1 (E68) Brasov - Sibiu sunt sfatuiti de politisti sa ruleze cu prudenta sporita, sa adapteze viteza la conditiile de drum si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata intrucat in judetul Brasov, pe tronsonul Codlea - Fagaras, traficul rutier se desfasoara…

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN11 Brasov-Bacau, la iesirea din localitatea Ozun. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident…

- Pe DN 1, in zona Buftea, traficul este ingreunat din cauza accidentului rutier produs in urma cu puțin timp. In urma accidentului, o persoana a fost ranita ușor. IPJ Ilfov transmite ca pasagerul ranit a fost transportat la spital. Potrivit sursei citate, circulatia spre Bucuresti…

- Racirea vremii continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Vor fi și cu 10 grade maipuțin fata de zilele trecute. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de carosabil umed.

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati - Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.Conform Centrului Infotrafic al Politiei…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…