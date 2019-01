Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna in toata tara, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care anunta ca drumarii au intervenit, in cursul serii si al noptii, cu peste 900 de utilaje si au raspandit aproape 4.000 de tone de material…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, 19 judete din tara fiind sub atentionare cod galben sau cod portocaliu de ninsoare. Pe A1, sensul catre Capitala, traficul este restrictionat pe banda 1, din cauza unui camion care a derapat.

- Accident cumplit: Un mort si trei raniti grav, dupa ce un autoturism a cazut intr-o rapa O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut intr-o rapa, pe DJ 138, pe raza localitatii Sicasau, zona Liban, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Circulatia feroviara intre Gheorgheni si Toplita este oprita din cauza unor sine care s-au rupt, trenul international Brasov-Budapesta fiind oprit la Subcetate-Mures, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, potrivit Agerpres.…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna in tot judetul Neamt, iar carosabilul este acoperit cu zapada framantata de pana la 2 centimetri, potrivit raportului operativ intocmit, marti dimineata, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, pe drumurile nationale…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna in tot judetul Harghita, in urma ninsorilor cazute in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit informatiilor furnizate de Prefectura Harghita. Conform...