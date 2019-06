Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul s-a injunghiat in timp ce se afla intr-unul din saloanele spitalului, fiind gasit decedat de personalul medical. Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, iar in cauza a fost deschisa o ancheta.

- Un copil de doar 2 ani a murit azi, in jurul orei 13.00, dupa ce s-a inecat cu paste. Tragedia a avut loc la Valenii de Munte, in județul Prahova. Cea care a sunat la 112 si a cerut ajutor a fost mama copilului in varsta de 2 ani, a notat mediafax. Medicii de la ambulanta nu au mai putut face nimic…

- Tanarul de 19 ani care a fost snopit in bataie de 10 taximetriști in Galați susține ca a fost vorba despre o razbunare, dupa ce ar fi trantit portiera unui taxi. Șoferul și-a chemat colegii in ajutor care l-au atacat pe client cu rangi și bate. Incidentul șocant a avut loc, duminica, la ora 4 si 46…

- Sursa FOTO: Facebook MASURI… Barbatul de 24 de ani, din comuna Dranceni, Ovidiu Chiparca, cel care a accidentat grav doua persoane, in centrul satului Ghermanesti, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Acesta este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și vatamare…

- Un barbat din Galati a murit in zona Bariera Traian din localitate, dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa pe marcajul pietonal, a declarat, miercuri, reprezentantul Inspectoratului de Politie Ju...

- Un barbat de 34 de ani din Zarnesti, judetul Brasov, si-a injunghiat sotia si mama, apoi a vrut sa dea foc casei. Ulterior, s-a taiat in zona gatului, dar medicii au ajuns la fata locului si acorda ingrijiri atat victimelor, cat si agresorului, potrivit news.ro.”In jurul orei 07.49, in Zarnesti,…

- Trupul barbatului din Sirna, judetul Prahova, care a fost ingropat de o alta familie din Ploiesti, dupa ce angajatii de la Serviciul de Medicina Legala au incurcat cadavrele, a fost exhumat, sambata dimineata, si predat familiei.