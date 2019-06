Stiri pe aceeasi tema

- F. T. In contextul in care furturile din locuința reprezinta infracțiuni care au loc nu numai in Romania, dar și in alte state europene, ieri, a fost lansata, simultan, in 12 state europene – printre care și Romania – o inițiativa ce are drept scop conștientizarea cetațenilor cu privire la modalitatile…

- „Vineri, am ținut o prelegere la Craiova despre Titulescu și despre criza dreptului internațional. Am incercat sa evidențiez felul in care oamenii politici, in perioada interbelica, au știut sa apere cuceririle din tratatele de pace și sa lupte impotriva revizionismului. Am aratat, intre altele,…

- Ele au depașit perechea Daria Gligor (Alba Iulia) / Maria Teodorescu (Ploiești), scor 7-5, 6-4. Competiția care se desfașoara pe terenurile bazei CS UTA – TenisProfi, fiind cuprinsa in calendarul Tennis Europe, are duminica, incepand cu ora 9.30 finalele de simplu: David Carteputreda (Galați)…

- Președintele Ungariei vine special la Șumuleu Ciuc in județul Harghita pentru a asista la slujba oficiata de Papa Francisc, susține Romania TV. Mai mult, guvernul Ungariei a alocat suma de 60.000 de lei pentru vizita Papei Francisc la noi in țara, in județul Harghita. De altfel, trenuri pline…

- F.T. Nu de puține ori, “ și ea, și el, sunt la fel”. De multe ori, fatucile care cad pe spate la vederea cate unui Fat- Frumos din Lacrima, ajungand mai apoi sa se prostitueze, nu sunt chiar țarancuțe- țarancuțe, cu bujori in obrajori, ci știu ce hram poarta acești Casanova ai vremurilor noastre care…

- Introducerea votului electronic, contact unic si gratuit pentru raportarea abuzurilor la locul de munca, a cazurilor de discriminare si de exploatare a cetatenilor romani din Uniunea Europeana, birou de integrare in cadrul fiecarui consulat romanesc din UE, sistem european de recunoastere automata a…

- Ministerul Mediului si-a dat, miercuri, acordul pentru recoltarea ursului care a ucis cateva zeci de animale din mai multe gospodarii situate pe raza comunelor buzoiene Colti si Panatau, a anuntat Biroul de presa al Institutiei Prefectului Buzau. Gestionarul fondului de vanatoare, Asociatia Generala…

- O femeie din Braila a cunoscut pe Facebook un barbat, care i-a spus ca este general american. La un moment dat, acesta a cerut-o in casatorie și apoi i-a cerut sa-i transfere aproape 37.000 de euro. Ceea ce femeia a și facut... Zilele trecute, femeia a depus banii in doua conturi si dupa ce a realizat…