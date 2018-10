Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Harghita, la intrarea in municipiul Miercurea Ciuc dinspre Sfintul Gheorghe, pe DN 12, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate. In urma impactului au rezultat in total trei victime…

- Accident in Harghita – trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 12. In accidentul produs marți dimineața au fost implicate trei mașini, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic a anunțat ca marți dimineața, la intrarea in municipiul Miercurea Ciuc dinspre localitatea Sfantu…

- Polonia avertizeaza ca va incerca sa blocheze, in cadrul institutiilor Uniunii Europene, impunerea de sanctiuni impotriva Ungariei, dupa ce Parlamentul European a lansat procedura de sanctionare a Guvernului de la Budapesta pentru incalcarea normelor europene, relateaza cotidianul Financial Times.

- Prima locuinta protejata pentru persoane varstnice din Harghita a fost construita la Miercurea Ciuc de Asociatia Caritas, din fonduri private ale unei familii din Germania, care finanteaza actiuni caritabile. Seful Departamentului Socio-Medical al Caritas, Peter Gyorgy, a declarat, intr-o intalnire…

- Pentru a ramane la putere la București, Liviu Dragnea sta in genunchi in fața guvernului de la Budapesta și calca din nou in picioare Constituția Romaniei. Daca Viktor Orban i-ar cere sa schimbe culorile PSD din roșu-alb, in roșu-alb-verde, dupa steagul Ungariei, Liviu Dragnea nu ar avea nicio ezitare…

- Sapte persoane au fost transportate la spital, luni seara, dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme, pe DN 12, la iesire din Miercurea Ciuc spre Sancraieni. Drumul este blocat pe ambele sensuri, iar traficul deviat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproximativ 70 de persoane cu dizabilitati au participat, vineri, la Miercurea Ciuc, la diverse activitati sportive, in cadrul unui proiect derulat de Asociatia Handicapatilor Fizici Harghita intitulat "Sport fara bariere". In sala de sport a Liceului "Kos Karoly" din municipiu, persoane cu handicap…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, este asteptat azi la Baile Tușnad (Balvanyos), județul Harghita, unde va vorbi despre viitorul Europei, dar și despre chestiuni economice si tematici legate de soarta Bazinului Carpatic La Universitatea de Vara de la Baile Tușnad (Balvanyos) temele de actualitate ale…