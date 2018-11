Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri si padurari, sustinuti de un elicopter, intervin marti pentru stingerea unui incendiu de padure izbucnit in Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, focul manifestandu-se pe aproximativ 20 de hectare de litiera de padure si conifere, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Un incendiu de padure a izbucnit, duminica, in Muntii Semenic, iar 30 de oameni sunt pregatiti sa intervina, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. A fost solicitat si un elicopter cu dispozitiv bambi bucket, pentru transportat apa peste munte.

- Pompierii militari intervin in aceasta dimineața la un incendiu de litiera (in padure) in Tarlungeni, zona Busca. „Incendiul se maifesta pe o suprafata de aproximativ 1 hectar. Sunt mai multe focare de incendiu. S-au deplasat 2 autospeciale cu apa si spuma din cadrul Detasamantului 2 de Pompieri. Se…

- Un elev din Bocsa, Caras-Severin, s-a prezentat cu o grenada la scoala. Da, o grenada adevarata, veche de zeci de ani. Imediat s-a dat alarma si la fata locului s-a deplasat atat un echipaj de poliție cat și unul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența.

- Aproximativ 300 de pompieri au lichidat sambata dimineata, dupa aproape 9 ore, incendiul care a izbucnit vineri seara la un depozit de uleiuri folosite, vopsea, deseuri periculoase si nepericuloase aflat la marginea municipiului Sibiu, intr-o zona populata, a anuntat sambata, purtatorul de cuvant al…

- Panica in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism pe strada Granicerilor, nr.106 din Baia Mare.…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, intr-o curte din municipiul Aiud, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Potrivit sursei citate, pentru stingerea flacarilor intervin 9 subofițeri cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma. Nu sunt victime. Incendiul de manifesta in curtea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Neron Lupascu” al judetului Buzau va organiza vineri, 10 august 2018, incepand cu ora 10:00, un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in vederea indeplinirii misiunilor specifice in situatia producerii incendiilor…