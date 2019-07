Stiri pe aceeasi tema

- Directorul AJOFM Harghita, Tiberiu Panescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca, incepand cu 1 iunie, s-au inregistrat 402 absolventi de liceu, 19 de scoala profesionala si noua tineri care au terminat cursurile unei institutii de invatamant superior, iar dintre acestia, 41 si-au gasit deja un loc de…

- Cu o rata a somajului de 1,25% in luna iunie 2019, Bihorul este in topul judetelor cu cea mai redusa rata a somajului la nivel national La sfarșitul lunii iunie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bihor erau inregistrați 3.348 șomeri (din care 1.745 femei),…

- La sfarsitul lunii iunie 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi erau inregistrati 3.270 someri (din care 1.576 femei), rata somajului fiind de 3,59%,usor mai scazuta fata de luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,60%.

- Peste 740 de locuri de munca sunt vacante in județul Bistrița-Nasaud. Dintre acestea, aproape 400 sunt pentru persoanele cu studii medii și profesionale, iar peste 40 sunt pentru cele cu studii superioare. Potrivit datelor rezultate din declaratiile agentilor economici privind locurile de munca vacante,…

- La sfarșitul lunii mai in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea erau inregistrați 4587 șomeri (din care 2160 femei), rata șomajului fiind de 2,87%, egala cu valoarea inregistrata la finele lunii aprilie 2019. Din totalul de 4587 persoane inregistrate in evidențele AJOFM…

- La sfarsitul lunii aprilie 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita erau inregistrati 6.679 someri (din care 3.170 femei), rata somajului fiind de 3,49 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,68 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- LA MUNCA… Rata somajului la nivelul judetului Vaslui se afla in scadere, potrivit unor statistici ale Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui. Aceasta a fost calculata la finele lui aprilie 2019, la o valoare de 7.62 la suta, cu 0.48% mai mica comparativ cu cea din luna martie.…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin AJOFM Dambovita informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie gratuit, in scopul integrarii…