- La deschiderea festiva a lucrarilor, Nemeth Zsolt a aratat ca Universitatea de Vara Tusvanyos este unica, intrucat reprezinta "un festival national non-profit" si a vorbit despre faptul ca in 2019 se implinesc 30 ani de la prima editie, dar si de la mai multe evenimente marcante pentru Europa si…

- Popa Ilona, organizator principal al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, a declarat intr-o conferinta de presa, sustinuta luni la Miercurea Ciuc, ca aproximativ 1.000 de invitati vor sustine prelegeri, pe diferite teme, in cele 27 de corturi organizate impreuna cu partenerii evenimentului,…

- Hotararea privind exercitarea cu caracter temporar a atributiilor presedintelui Institutului Cultural Roman de catre vicepresedintele Mirel Talos a fost, ieri, adoptata in plenul Senatului. Votul vine in urma avizului favorabil dat cu o zi in urma de 14 membri ai Comisiei pentru Cultura si Media si…

- O delegație condusa de senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei de Politica Externa din Senat, s-a intalnit cu ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, aflat intr-o vizita oficiala la București. Ambele parti au mentionat…

- Un adolescent de 15 ani, din Ungaria, a murit, luni, la Centrul Wellness de la Baile Tusnad, dupa ce a suferit un stop cardiorespirator, in cauza fiind deschis un dosar penal. 'Aseara (luni seara n.r.), in jurul orei 17,30, la un centru SPA din statiunea Baile Tusnad, un adolescent de 15 ani, din…