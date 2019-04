Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul german a prelungit cu inca un an mandatul misiunii sale militare in Afganistan, autorizand ca prima desfasurare majora de forte post-belica sa continue pana la 31 martie 2020, transmite dpa, potrivit https://www.agerpres.ro/.

- Parlamentul german a prelungit cu inca un an mandatul misiunii sale militare in Afganistan, autorizand ca prima desfasurare majora de forte post-belica sa continue pana la 31 martie 2020, transmite dpa. Acordul parlamentului prevede ca armata germana (Bundeswehr) va putea desfasura pana…

- "M-am temut pentru viata mea in misiunea din Afganistan, momentele dificile sunt in fiecare zi pentru ca in fiecare zi iti este pusa viata in pericol si mai ales cu ocazia deplasarilor noastre catre institutia unde am avut de executat misiunea, deplasarile erau de aproximativ o ora pe drumurile publice.…

- Statele Unite ale Americii nu vor reduce unilateral contingentul militar din Afganistan fara a se coordona cu aliatii lor, a declarat joi secretarul interimar al aparari, Patrick Shanahan, dupa ce a purtat convorbiri la Bruxelles cu omologii sai din statele membre NATO, relateaza AFP si dpa, potrivit…

- 13,5 milioane de afgani din tara ravasita de razboi si afectata de saracie sufera din cauza insecuritatii alimentare severe, a anuntat miercuri Misiunea de asistenta a ONU in Afganistan (UNAMA), relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Dezvaluiri șocante in cazul falsului medic ginecolog.…

- Un militar american a fost ucis marti in Afganistan, al doilea de la inceputul anului, a anuntat intr-un comunicat misiunea NATO 'Resolute Support'', relateaza AFP, preluata de Agerpres. Misiunea nu a precizat circumstantele in care a murit militarul. "Incidentul este in curs de investigare…

- Romania a cheltuit peste 3 miliarde de lei cu finantarea participarii militarilor romani la misiunile din Afganistan si Irak. Este vorba de contributia Romaniei la sistemul de aparare colectiva, in cadrul NATO.

