“Harald şi luna verde”, de Nora Iuga Bunicul, tatal si fiul, indepartati unul de celalalt, ajung mereu in puncte comune, iar vietile le sint legate pentru totdeauna. Cei trei sint afectati de ororile razboiului si, cu toate ca fiecare supravietuieste in felul lui, niciunul nu revine la vechea sa viata. De la lagarele naziste la gulagul sovietic si, mai apoi, pina in zilele noastre, aceasta poveste de familie oglindeste lumea fascinanta si cruda in care traim. „Harald si luna (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

