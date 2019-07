Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat marți pe Boris Johnson pentru alegerea sa in funcția de premier al Marii Britanii, adaugand ca așteapta cu nerabdare sa aiba discuții constructive cu acesta, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Madiafax."In…

- Fostul premier kosovar Ramush Haradinaj, suspectat de justitia internationala de comiterea unor crime de razboi, a anuntat ca se va deplasa marti la Haga, unde se afla sediul tribunalului special international, transmite AFP. ''Da, plec maine'', a declarat luni seara fostul…

- Viorica Dancila a negat, vineri, faptul ca le-ar fi transmis colegilor de partid ca va demisiona din funcția de premier daca nu este aleasa la șefia PSD. Intrebata daca i-a amenințat pe colegii din PSD ca iși va da demisia din fruntea Guvernului, Viorica Dancila a replicat: ”In niciun caz”.…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- „Astazi, pentru Republica Moldova, este o zi istorica. Eu vreau sa spun ca ma mandresc ca aceasta legislatura in aceasta componența. Așa situații nu au mai fost in țara. Dați dovada de maturitate politica! Haideți sa nu ajungem la destabilizare”, a declarat Igor Dodon dupa investirea Guvernului.„Va…

- Noul parlament al Thailandei l-a votat in functia de premier pe liderul juntei militare, generalul Prayut Chan-ocha, la cinci ani dupa ce a acesta a indepartat un guvern ales, relateaza Reuters. Fost comandant al armatei, el a obtinut cele 375 de voturi necesare pentru aceasta functie in cele doua camere…

- Parlamentarul conservator Mark Harper si-a anuntat joi intrarea in cursa pentru ocuparea postului de premier al Marii Britanii, devenind astfel cel de-al 12-lea pretendent la aceasta functie, informeaza Reuters. Harper a declarat pentru publicatia The Telegraph ca "am vazut practic aceleasi…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…