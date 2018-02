Happy Tour, vanzari de aproape 54 milioane de euro in 2017, in crestere fata de 2016

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu cresteri usoare pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de miercuri, dupa scaderile de peste 2% consemnate in ziua anterioara, iar rulajul a coborat la 32,45 milioane de lei (6,97 milioane de euro), de la 83,76 milioane de lei (18,04 milioane de euro) marti.

- Happy Tour a inregistrat in anul 2017 un volum de vanzari de aproximativ 54 de milioane de euro, in creștere cu circa 10% fata de anul precedent, datorita dezvoltarii accelerate a segmentului de business travel, a diviziei de MICE, dar si a dezvoltarii parteneriatului cu Disneyland Paris.

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Serviciul Fiscal de Stat (SFS) al Republicii Moldova a anunțat o creștere impresionanta a veniturilor la bugetul statului in prima luna a acestui an, informeaza NOI.md. Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, veniturile la bugetul public național al Moldovei acumulate de catre SFS in ianuarie 2018…

- Constructorul italian de masini sport a vandut anul trecut aproape 8400 de unitati, cu 384 mai multe decat in 2016. A rezultat astfel o crestere peste asteptari a profitului net, de 34-, pana la 537 de milioane de euro. Masinile livrate anul trecut au adus celor de la Ferrari si venituri in crestere…

- Biofarm, unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente alimentare, anunta rezultate inregistrate in 2017. Veniturile din vanzari ale companiei au inregistrat o evolutie pozitiva anul trecut, acestea ajungand la 170 milioane lei, in crestere cu aproape 12%, fata de 152 milioane…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit brut de 365 de milioane de lei, de peste cinci ori mai mare decat cel bugetat pentru acest an, de 70 de milioane de lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, care va fi discutat…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Turoperatorul Cocktail Holidays a inregistrat un volum de vanzari de peste 18 milioane de euro in 2017, cu 10% mai mult fata de 2016. Pentru anul acesta, turoperatorul estimeaza o crestere cu 15% a vanzarilor. 0 0 0 0 0 0

- Leaderii în afaceri ar trebui sa arda de nerabdare cu gândul la oportunitațile programate pentru 2018, constând în produse și instrumente asociate unor tehnologii precum blockchain, chatbots, servere cu funcții mai reduse și învațare automatizata, care devin suficient…

- Turoperatorul Paralela 45 a inregistrat un volum de vanzari de 50 milioane euro in 2017, in creștere cu 25% fața de anul anterior, datorita cererii tot mai mari de circuite și sejururi in strainatate și in Romania, dar și deschiderii de noi puncte de lucru in București și in țara.

- „Pentru proiectele din județul Caraș-Severin s-au alocat, in total, aproape 1,3 miliarde de lei (394,8 milioane de lei prin PNDL I și 883,2 milioane de lei prin PNDL II). Pe PNDL II au fost depuse 181 de proiecte, deci vor fi aproximativ 181 de santiere in Caras-Severin. Daca lucrarile vor…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Potrivit comunicarilor Camerei pentru Comert si Industrie a Romaniei, in perioada 1.I-31.VIII.2017, agentii economici din Judetul Dambovita, conform au onorat contracte la export care au insumat 453,827 milioane euro, ceea ce echivaleaza cu o crestere cu 7% raportat la aceeasi perioada din 2016. In…

- Carbunele a demonstrat in fiecare an ca reprezinta cea mai sigura sursa de producere a energiei electrice, in special pentru poziția geografica a Romaniei și condițiile meteorologice din aceasta țara, arata CEO intr-un comunicat de presa. Astfel, in anul 2017, producția de carbune realizata…

- In aprilie 2011, in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a fost inregistrat un total de 350.000 de vizitatori peste media lunii anterioare – crestere generata de nunta printului William cu Kate Middleton, potrivit Oficiul pentru Statistici Nationale. Compania de consultanta in afaceri…

- Peste 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, fiind inregistrata o crestere cu 15% fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala. "In perioada 18 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari,…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.

- Avand in vedere ca este posibil ca bugetul pe 2018 sa aduca autoritaților locale din Pitești o pierdere de circa 11 milioane de euro, primarul Cornel Ionica a spus ca ia in calcul si o crestere a impozitelor locale pe 2018, dar nu a stabilit deocamdata cu ce procent. „Noi calculam, dar sa speram ca…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Islanda a devenit o destinatie turistica atat de populara incat numarul vizitatorilor straini ar urma sa depaseasca populatia locala de sapte ori in acest an, astfel ca Guvernul islandez se gandeste daca insula poate, si trebuie, sa gazduiasca mai multi vizitatori, transmite Bloomberg. "Sectorul…

- Aceasta inseamna o crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. 'In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, comparativ cu 2,835…

- Bugetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2018 a fost aprobat miercuri, fara amendamente, de comisiile parlamentare reunite de buget-finante. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru ICCJ de 128 milioane lei, in crestere cu 8,97% fata de executia preliminata din anul anterior,…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, in crestere cu 4,26% fata de executia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget al Curții Constituționale a Romaniei (CCR) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru CCR de 24,4 milioane lei, în creștere cu 16,15%…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, în…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, cu un vot "impotriva" și o "abținere", bugetul Inaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Înalta…

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- La jumatatea anului 2017, in jur de 98% dintre gospodariile din Romania beneficiau de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, fiind inregistrati peste 7,3 milioane de abonati, in crestere anuala cu 2,5%, a anuntat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). Dintre acestia,…

- Producatorul de lactate marca De la Ferma si Pachet de Acasa, Unilact Transilvania din comuna Unirea, judetul Alba, mizeaza anul acesta pe vanzari de peste 3,8 mil. euro, in crestere cu cel putin 8% fata de anul precedent. „Obiectivul nostru pentru acest an a fost sa avem o crestere de 7-8% a cifrei…

- Conform celui mai recent raport de date statistice publicat de ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016.Astfel, traficul…

- Black Friday le-a adus magazinelor online vanzari record de peste 200 de milioane de euro, cu aproape 70% mai mult ca anul trecut. Atrași de reduceri, romanii au cumparat peste un milion de produse. Cele mai cautate au fost ca de obicei electrocasnicele și produsele IT.

- In oferta de reduceri de Black Friday 2017, eMAG a introdus si iPhone 7. Acesta s-a epuizat imediat ce a fost dat startul reducerilor de Black Friday. Nici doritorii telefonului Samsung Galaxy S7 nu sunt mai norocosi, produsul fiind incadrat in categoria de stoc epuizat, scrie Mediafax. In primele 10…

- Tranzactiile online de Black Friday 2017 erau în crestere vineri dimineata cu 460% fata de acceeasi perioada a anului trecut, iar volumele tranzactionate pe platforma furnizorului de servicii de plata PayU România în intervalul orar: 00:00-08:00 totalizau 31 de milioane de lei,…

- Valoarea totala a tranzacțiilor online va depași 175 de milioane de lei, pe 17 noiembrie, de Black Friday, în creștere cu 55% fața de anul anterior, estimeaza unul dintre furnizorii de servicii de plata online. Conform prognozelor de piața, 30% din totalul comenzilor de Black Friday…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere cu 27%, de la 79 milioane lei in perioada similara a anului trecut, sustinuta de lucrarile de reparare si intretinere aeronave. Veniturile din exploatare…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Compania farmaceutica autohtona ‘Antibiotice Iasi’ raporteaza o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane de lei, in primele noua luni din 2017, in crestere cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, cand nivelul a fost de 227,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat remis, miercuri,…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- Romcarbon Buzau (ROCE), producator de ambalaje din plastic controlat de investitori taiwanezi, si-a redus profitul cu 31% in primele noua luni ale anului, la 3 milioane de lei, in timp ce afacerile au inregistrat un avans de 11% fata de perioada similara a anului trecut. Veniturile obtinute…

- Digi Communications a realizat un profit net de peste 44,1 milioane euro, in primele noua luni din acest an, in crestere cu 148,2% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata in raportul neauditat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Banca Transilvania, rezultate financiare de excepție Primele noua luni ale anului au insemnat pentru Banca Transilvania o perioada de crestere organica, cu rezultate pozitive pe toate liniile de business, proiecte in zona de digital banking si implicare in comunitate. Detalii financiare (comparativ…

- PayU Romania, liderul pieței de plați online, estimeaza o creștere cu 55% a volumelor tranzacționate de Black Friday fața de anul 2016. Pe data de 17 noiembrie valoarea totala a tranzacțiilor online va ajunge la peste 175 milioane lei.

- ING Bank a raportat un profit net dupa primele 9 luni de 391 milioane lei, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2016, in contextul in care banca olandeza si-a crescut semnificativ numarul de clienti si cota de piata pe creditare. 0 0 0 0 0 0 Totodata, ING a raportat un profit…