Happy Nations League Laimotivul ultimelor zile: Romania a invins degeaba Muntenegru la Podgorica si va intra in preliminariile EURO 2004 din urna a patra valorica. Daca ar mai fi marcat un gol, tricolorii ar mai fi trecut un parleaz si ar fi intrat in urna a treia. Adica, in loc sa fim colegi cu marile echipe ale Israelului, Irlandei si Finlandei, ne strangem laolalta cu Ungaria, Grecia sau Albania. Vinovatul? Cosmin Contra, care habar n-a avut ca mai trebuie un gol pe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Muntenegru cu 1-0 in deplasare, insa intre acest succes la limita si o infrangere n-a fost nicio diferenta, fiindca, intr-un final, nationala a ajuns in urna a 4-a inaintea tragerii la sortii pentru Euro 2020.

- Nationala Romaniei a fost repartizata in a patra urna valorica la tragerea la sorti a grupelor preliminare ale EURO 2020, programata pe 2 decembrie, la Dublin, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Turneul final va fi organizat in 12 orase europene, inclusiv la Bucuresti, pe…

- MUNTENEGRU-ROMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, luni, la Podgorica, intr-o conferinta de presa, ca tricolorii au nevoie de...

- MUNTENEGRU ROMANIA LIVE. "Tricolorii" au efectuat, luni, de la ora 18:00 (ora locala, una mai tarziu in Romania), antrenamentul oficial pe Stadionul "Gradski" din Podgorica, anunta site-ul oficial al FRF. Sedinta de pregatire a fost precedata de o conferinta de presa a selectionerului Cosmin Contra.…

- Muntenegru și Romania se infrunta marți in ultimul meci al grupei din Liga Națiunilor. Razvan Marin a suferit o entorsa la antrenamentul oficial și foarte probabil va rata partida. Muntenegru - Romania e marți, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. "Avem jucatori care au mici probleme…

- Echipa naționala a Romaniei va disputa ultimele doua partide din grupa de Liga Națiunilor, cu Lituania, pe 17 noiembrie, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”, de la ora 21:45, și cu Muntenegru, pe 20 noiembrie, la Podgorica, de la ora 20:45, ora locala. Chiar daca se joaca fara spectatori, la fel ca…

- Romania a pierdut sapte locuri in clasamentul 39;Doing Business 2019 39;, elaborat de Banca Mondiala, si a coborat pe pozitia 52 din 190 de tari, de pe locul 45 anul trecut, scrie Agerpres.ro. In clasamentul din acest an, Romania a obtinut un punctaj total de 72,30 puncte, cu 0,53 puncte mai putin decat…

- Liga Națiunilor, prima etapa. Program și rezultate. Germania – Franța, capul de afiș din grupa 1 din Seria A. Programul meciurilor din prima etapa a Ligii Natiunilor: Seria A Grupa 1: Germania, Franta, Olanda Joi, 6 septembrie Germania – Franta (ora 21,45) Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda Sambata,…