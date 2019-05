Haosul de la APIA a intrat la decont: Romania trebuie sa ramburseze 80 milioane euro, bani cheltuiti incorect din fondurile europene

Stiri pe aceeasi tema

- Conglomeratul american General Electric (GE) trebuie sa plateasca o amenda de 52 de milioane de euro (58 de milioane de dolari) pentru ca a furnizat UE informatii incorecte cand a solicitat aprobarea pentru achizitionarea LM Wind, producatorul danez de componente pentru turbine eoliene, a anuntat luni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans si-a aratat miercuri din nou sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi si a spus ca a subliniat de mai multe ori in discutiile cu Guvernul de la Bucuresti ca fosta sefa a DNA trebuie sa fie lasata sa isi prezinte candidatura pentru sefia Parchetului…

- Comisia Europeana nu este de acord cu OUG privind modificarea Codurilor Penale din Romania, potrivit unor surse de la Bruxelles. Oficialii europeni au transmis acest lucru delegatiei trimise miercuri de catre Guvernul Romaniei pentru a obtine un acord de principiu pe OUG privind modificarea…

- Comisia Europeana (CE) a alocat Romaniei suma de 10,815 milioane de euro pentru programul de distribuire a laptelui in scoli si suma de 6,866 milioane de euro pentru programul de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, conform datelor prezentate miercuri de executivul comunitar.…

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, sambata, ca Justitia din Romania traverseaza "un moment greu", iar acesta este semnalul pe care il dau magistratii care au protestat in ultima vreme. "Acum, Justitia din Romania este intr-un punct foarte greu si nu stiu daca singuri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…

- CSM Bucuresti, clubul sportiv finantat de Primaria Capitalei, a avut in 2017 un buget urias, asigurat in cea mai mare parte din bani publici. Potrivit unui raport al Ministerului de Finante citat de ProSport, bugetul CSM-ului in 2018 a fost de 73.752.048,48 de lei, 69.946.934,46 lei venind…

- Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede reducerea cu 33,86%, fata de executia preliminata pe 2018, a creditelor bugetare destinate sustinerii cultelor religioase, care constau in principal in bani alocati pentru construirea si intretinerea lacaselor de cult, de la 213,2 la 141 milioane lei.…