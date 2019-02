Stiri pe aceeasi tema

- Sean McDermott, portarul irlandez de 25 de ani, și-a reziliat contractul cu Dinamo. Anunțul a fost facut de Mircea Rednic intr-o conferința de presa. Dinamo - Concordia Chiajna e vineri, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „McDermott și-a…

- Dinamo nu mai are nicio șansa la play-off și vine dupa doua etape cu rezultate dezamagitoare: 1-2 cu FC Botoșani și 0-0 cu Dunarea Calarași. Astfel, Mircea Rednic pregatește modificari in formula de start pentru urmatorul meci, care se joaca vineri, pe teren propriu, contra Concordiei Chiajna. Pe mijlocașul…

- Mircea Rednic e nemulțumit de portarul Sean McDermott (25 de ani) și GSP a aflat ca Dinamo il va aduce astazi pe goalkeeperul Parfait Mandanda (29 de ani). Portarul francez cu origini congoleze va veni sub forma de imprumut de la Charleroi pana la sfarașitul sezonului, cu opțiune de prelungire pe inca…

- Dinamo e in play-out și nu e o noutate. Invinsa de FC Botoșani, 1-2, Dinamo se bate in a doua parte a clasamentului pentru al doilea an consecutiv. Ce urmeaza pentru Mircea Rednic și compania? 3 intrebari. 1. Rednic, o alta „decimare" in vara? Mircea Rednic a schimbat toate liniile in colecția toamna-iarna,…

- Dinamo are un inceput bun de 2019, avand doua victorii din doua meciuri, 3-0 cu Poli Iași și 1-0 cu Sepsi. Dupa meciul cu Sepsi, Dinamo are primele probleme de lot din acest sezon. Pentru meciul cu FC Botoșani, de duminica, 17 februarie, Mircea Rednic nu va putea conta pe serviciile lui Deian Sorescu.…

- Dupa Gregory Tade, un alt jucator adus de Mircea Rednic este la un pas sa plece de la Dinamo fara sa bifeze vreun minut in meciurile oficiale. Ionel Danciulescu, managerul lui Dinamo, a anunțat ca este foarte posibil ca fundașul stanga albanez Naser Aliji, 25 de ani, sa plece in aceasta iarna. "Probabilitatea…

- Dinamo s-a desparțit de mai mulți fotbaliști incepand cu al patrulea mandat al lui Mircea Rednic. Doar doi au reușit sa-și gaseasca angajament intre timp. Armando Cooper (30 de ani) tocmai s-a ințeles cu liderul din prima divizie din Panama, Costa del Este, care vizeaza titlul in acest an. ...