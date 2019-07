HAOSUL a cuprins PSD. Partidul este la un pas de implozie

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Țuțuianu spune ca Pro Romania iși va desemna candidatul la alegerile prezidențiale din toamna in luna septembrie: "Il vom desemna la inceputul lunii septembrie. Cunoașteți deja ca Victor Ponta a lansat ideea unei candidaturi comune susținute de PSD, Pro Romania și ALDE, in ideea de a asigura…

- PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, potrivit unor surse social-democrate citate de Romania TV. Sedinta PSD a fost una foarte tensionata. Viorica Dancila a tipat la Paul Stanescu atunci cand a venit vorba de prezidentiabilul PSD. Asta in timp ce Gabriela Firea i-a reprosat Vioricai…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca “solutia unica” pentru ca fortele de stanga sa castige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante intre PSD, ALDE si Pro Romania. “Solutia unica este una singura, castigatoare, spun eu, alianta a celor 3 partide, PSD,…

- Vicepreședintele Pro Romania, Adrian Țuțuianu, a declarat, la RFI Romania, ca partidul sau ar putea susține o candidatura a Gabrielei Firea la alegerile prezidențiale, daca primarul Capitalei va candida din postura de independent. In ce privește susținerea lui Calin Popescu-Tariceanu, Adrian Țuțuianu…

- Sondajul IMAS Romnibus dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis este cotat la 36,5-, apoi vine Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4-, Victor Ponta, cu 12,2- si Dacian Ciolos cu 11-. Pe urmatoarele pozitii se afla Viorica Dancila, cu 5,8-, Dan Barna cu 4,6-, Kelemen Hunor, cu 1,6- si Eugen Tomac cu 1,4-.…

- Liderii PSD au aprobat, cu majoritate de voturi, propunerea Vioricai Dancila: Congresul PSD va avea loc pe 29 iunie. In replica, Paul Stanescu a demisionat din functia de presedinte executiv. Parlamentarii controlati de Paul Stanescu, Marcel Ciolacu si Gabriela Firea ar putea vota motiunea de cenzura…

- Liderii PSD au votat, vineri, in Comitetul Executiv National, ca pe data de 29 iunie sa organizeze un Congres extraordinar, in care sa fie votat noul presedinte al formatiunii. Un Congres rapid a fost dorit de Viorica Dancila si de liderii PSD care o sustin. Mai multi lideri locali, in frunte cu seful…