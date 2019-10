Stiri pe aceeasi tema

- Era o seara frumoasa de toamna la Moscova. Stateam cu prietenii mei moscoviti, din vechi familii intelectuale. Si brusc a inceput o polemica aprinsa legata de comunism, teroare, represiune etc. Acesti copii ultraeducati, bine crescuti si al naibii de inteligenti erau doar la doua generatii distanta…

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza DPA, citata de Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei executivului…

- Circa 2.000 de oameni au iesit duminica pe strazile din Sarajevo pentru a participa la prima Parada Gay din Bosnia-Hertegovina, care s-a desfasurat fara incidente pe fondul unor masuri stricte de securitate, informeaza EFE potrivit Agerpres. Protejati de circa 1.250 de politisti, inclusiv lunetisti…

- La inceputul lunii iunie, Cornelia Catanga a ajuns de urgența la spital, dupa ce a facut un stop cardio-respirator, iar acum, la aproape doua luni de la operația suferita, artista și soțul ei au participat la primul eveniment. Chiar daca nu se afla intr-o stare prea buna, perioada grea prin care a trecut…

- Zeci de mii de persoane defilau duminica seara la Hong Kong, intr-o manifestatie ”pasnica”, cu scopul de a dovedi ca miscarea in favoarea democratiei ramane populara, in pofida unor violente si amenintarilor Beijingului cu o interventie, relateaza AFP potrivit news.ro.Imaginea mobilizarii…

- Plaja din Constanta a ajuns o uriasa parcare pentru masinile turistilor. Haosul care domina litoralul, chiar in resedinta de judet, este inimaginabil in conditiile in care exista patru institutii, plus comunitatea privata a operatorilor de plaje, care trebuie sa reglementeze aceasta situatie.

- Ultima zi a festivalului UNTOLD a fost una care a depașit așteptarile tuturor participanților de la ediția aniversara din acest an. Peste 97.000 de oameni au trecut pragul taramului magic UNTOLD, in a patra zi a festivalului. Conform organizatorilor, numarul total al participanților in toate cele patru…

- Sute de oameni s-au strans sambata seara in București, la un protest in Piața Victoriei, dupa crimele de la Caracal. Protestatarii au pornit in marș catre Ministerul de Interne, strigand sloganuri antiguvernamentale.