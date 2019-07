Haos total in PNL. Acuzatii de "traseism politic" PNL Cavnic il acuza pe primarul Vladimir Petruț, recent intrat in partid, ca exceleaza la „traseism politic”, fapt care arata „inconsecventa in aderenta la diferite crezuri si idei politice”, in condițiile in care „a reușit sa spulbere toate organizatiile locale din care a facut parte”. Potrivit unui comunicat al PNL Cavnic transmis, duminica, și adresat conducerii PNL Maramureș, decizia de racolare a primarului din Cavinc este „abuziva și sfidatoare”. „Membrii și simpatizanții organizației PNL Cavnic au luat la cunoștința, cu stupoare, de decizia BPJ Maramureș de a-l racola ca membru PNL pe domnul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

