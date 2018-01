HAOS TOTAL în Afi Palace Cotroceni. Situație REVOLTĂTOARE Pentru omul normal, care merge la cumparaturi in Auchan-ul din Afi Palace, este un coșmar. Cozile de la casierii sunt interminabile, din cauza numarului redus de case deschise, comparativ cu numarul de clienți. In mod normal, orice companie care-și respecta clienții și angajații, ar trebui sa aiba un grafic cu fluxul de clienți și sa aiba mai mulți casieri la serviciu in intervalele de flux mai mare. Cu toate acestea, acest lucru nu se intampla. Pe langa faptul ca sunt puține case deschise, mergi la lift cu caruțul de cumparaturi, iar liftul este, de asemenea stricat. Prin mall, nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Zeci de persoane din Galati au petrecut ore intregi la coada pentru a fi primele care isi platesc taxele si impozitele locale. Primii oamenii au venit in fata Directiei de Taxe si Impozite Locale la ora 5.00, spunand ca vor sa scape rapid de obligatiile catre buget.

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Cel mai larg lant de restaurante din lume, Subway, a inchis peste 900 de locatii in 2017. „Brandul este obosit. Chiar si angajatii arata obositi” Subway are 25.835 de locatii deschise, potrivit unui reprezentant, in comparatie cu 26.744 de locatii deschise in 2016.Deocamdata, anuntul se refera doar…

- Se pare ca satmarenii au intrat in febra cumparaturilor. Acum in prag de sarbatori marile magazine au fost luate pur și simplu „cu asalt” de catre cumparatori. Circulația in zona magazinului Auchan este mult ingreunata, astfel ca cei care se pregatesc de shopping trebuie sa aiba multa rabdare in trafic.…

- O tanara din Iasi sustine ca unul din baietii ei, gemeni, a fost lovit cu rigla si urecheat de o invatatoare pensionara, care tinea locul cadrului didactic titular. Mama spune ca fiul ei de zece ani, bolnav de epilepsie, a fost traumatizat, iar fratele lui, care a asistat la scena, nu a mai dorit sa…

- Automobile Dacia Pitești a negociat cu sindicatele și au convenit o marire cu 20% a tuturor salariilor, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator. ”Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si…

- Haos total in Bucuresti. Totul se intampla la Piata Presei Libere, acolo unde Politia Rutiera este pur si simplu depasita de situatie. Totul se intampla de cel putin jumatate de ora. Mașinile nu s-au mai deplasat deloc, nicio mașina nu iese din sensul giratoriu.Citește și: Țiriac nu se da…

- Angajatii unei companii japoneze vor putea primi, incepand de anul viitor, o parte din salariu in bitcoin. Suma maxima pe care o vor primi in moneda virtuala va fi de aproape 900 de dolari, ceea ce reprezinta doar o fractiune dintr-un bitcoin. Valoarea monedei tranzactionate pe internet a…

- "Spre mijlocul saptamanii, foarte multe tiruri plecate la drum din vestul Europei ajung la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, Bulgaria, si se formeaza cozi care au ajuns si pana in dreptul localitatii Daia. Pentru fluidizarea traficului, in punctul de frontiera au fost deschise trei artere…

- Astazi a circulat pe Facebook un clip video in care se vede cum un client Cel.ro este dat afara din showroom-ul companiei cu ajutorul unui bodyguard pus pe fapte mari. Acesta a fost injurat si bruscat dupa ce s-ar fi plans referitor la o comanda platita si neonorata.

- Sindicatul National al Functionarilor Publici anunța ca sustine toate actiunile angajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii generate de discriminarile salariale existente ca urmare a aplicarii Legii 153/2017. Salariile celor din institutiile din subordinea Ministerului „sunt considerabil…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pentru data de 14 decembrie 2017 au fost anunțate urmatoarele greve:1. Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ore și, ca urmare, vapoarele vor…

- Aflati in greva japoneza pentru ca le scad salariile de la 1 ianuarie 2018, angajatii APIA au primit vestea ca au si bani inapoi de dat, dupa ce Curtea de Conturi a imputat Ministerului Agriculturii ca le-ar fi acordat, din 2011, bani mai multi decat prevede legea.

- Cateva zeci de angajati ai Casei Judetene de Pensii Suceava, din toate compartimentele institutiei, au intrat in greva spontana, nemultumiti de nivelul de salarizare. Salariatii Casei de Pensii Suceava au declansat conflictul de munca spontan aproape de ora 11:00, greva tinand aproape o ora. De ...

- Albaiulianul Tudor Emilian Cordoș, arhitect al Casei Regale a Romaniei: ”Angajații de la Savarșin vorbesc despre Regele Mihai ca despre un om cu mult bun-simț, care a incercat sa se apropie de oamenii simpli”. Arhitectul albaiulian Tudor Emilian Cordoș, specializat in monumente istorice, se ocupa de…

- UPDATE – Ministrul Justitiei a declarat astazi ca luni va merge la Penitenciarul Vaslui, precizand ca ministerul va finaliza un act normativ pentru plata orelor suplimentare. Situatie ingrijoratoare la Penitenciarul Vaslui. Gardienii refuza sa mai intre in ture si cer interventia urgenta a ministrului…

- Angajatii despre piata muncii in 2018: salarii reduse, munca multa, stres mare Angajații din Romania se așteapta pentru anul viitor la mai multa munca depusa, la mai mult stres și la mai puțini bani. Schimbarile legislative în materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru…

- Pompierii din Ramnicu Valcea au fost in alerta dupa ce un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea.Barbatul in varsta de 68 de ani s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde de altfel a și ramas blocat. Din fericire,…

- O delegație formata din 50 de angajați ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) Salaj a participat, miercuri, la o noua acțiune de protest desfașurata in fața cladirii Guvernului din București, Piața Victoriei. Din delegația salajeana au facut parte angajați ai instituției județene,…

- In perioada 13-22 noiembrie 2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș a desfașurat acțiunea de control privind respectarea prevederilor de sanatate și securitate in munca in domeniile silvicultura și exploatari forestiere. La aceasta acțiune au participat inspectori de munca de la Inspecția Muncii,…

- Aproximativ 1.000 de angajati din cadrul agentiilor de plati si interventii pentru agricultura (APIA) din tara se vor afla, astazi, in fata sediului Guvernului, pentru a cere, din nou, ca salariile lor sa nu scada de la 1 ianuarie 2018.

- Purtatorul de cuvant al ITPF Giurgiu, Danuț Cazacu, a declarat marți, pentru AGERPRES, ca tirurile care așteapta trecerea frontierei spre Bulgaria prin PTF Giurgiu-Ruse formeaza o coloana in lungime de aproximativ patru kilometri, timpul de așteptare fiind de aproximativ 20 de minute, fiind deschise…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM, pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea in fiecare saptamana din fiecare luna a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea si sanctionarea muncii nedeclarate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a transmis directorilor APIA din teritoriu ca va desfiinta institutia daca angajatii vor mai continua sa protesteze fata de taierile salariale, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Ca sa arate ca nu glumeste, Daea le-a transmis directorilor ca banii europeni…

- In aceasta toamna s-a vehiculat ideea ca Legea 153/2017, aplicabila din iulie, a declanșat, sau este pe cale sa declanșeze, o catastrofa in primariile din Romania. Asta pentru ca angajaților administrației li s-ar fi marit salariile peste capacitatea bugetelor locale de a susține asemenea cheltuieli.…

- Incendiul a izbucnit la bena autospecialei care era plina cu gunoi la acel moment. Angajații societații de salubrizare au facut tot posibilul pentru a evita o nenorocire. Ei au golit o parte din gunoiul care luase foc, insa nu au putut impiedica flacarile sa se extinda in continuare…

- Angajatii APIA au protestat a doua zi consecutiv Functionarii APIA Braila au inceput astazi protestele in fata institutiei. Arhiva Foto: Gina Bahor. Câteva zeci de angajati ai Agentiei pentru Plati si Interventie în Agricultura din tara au protestat, pentru a doua zi consecutiv,…

- Angajații din teritoriu ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) au protestat, joi, in prima parte a zilei, nemulțumiți de faptul ca, de la 1 ianuarie 2018, salariile din centrele județene și locale ar putea sa scada pana la aproximativ 30%, solicitand tratament egal cu cei din…

- ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca…

- Vineri dimineața, nemulțumiți de faptul ca salariul pe luna septembrie intarziase deja mai bine de trei saptamani, angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui au incetat spontan activitatea atat la sediul principal, cat și la celelalte centre din județ. “Nu…

- Cozile au intrat in cotidian la punctele de trecere cu bacul de la Galati, dar astazi soferii si-au pierdut rabdarea dupa ce au fost nevoiti sa stea aproape doua ore pentru a putea traversa Dunarea.

- Scandal inainte de licitația pentru brandul Rapid, de vineri. ”Bunurile au o situatie juridica incerta”. Licitatia va avea loc vineri, incepand cu ora 14:00. AFC Rapid a explicat, joi, intr-un comunicat, ca nu va participa la licitatia pentru vanzarea marcii Rapid deoarece nu vede rostul de a incerca…

- Fanii iPhone X nu au fost descurajati de pretul de 1.000 de dolari al noului smartphone al Apple, ei formand vineri, ziua lansarii oficiale, cozi mari in fata magazinelor din intreaga lume, in unele cazuri chiar si noaptea, fara sa aiba garantia ca vor putea cumpara unul, relateaza Bloomberg.…

- La magazinul Apple din bulevardul Fifth Avenue din Manhattan, coada s-a intins de-a lungul 58th Street, a traverstat Madison, mergand spre Park Avenue. Apple a permis accesul in magazin doar pentru cate 10 clienti o data, asa ca oamenii au avut mult de asteptat. Din fericire pentru ei, vremea din…

- In acest context, DC News a lansat un sondaj cu intrebarea "Au dreptate angajații Dacia in scandalul transferului contributiilor de la angajator la angajat?". Cititorii noștri au raspuns astfel: DA, au dreptate 49,92% (6074) NU, nu au dreptate 50,07% (6092). Așadar, dupa cum puteți…

- Ludovic Orban a afirmat, vineri, la Oradea, ca situația politica din Romania este „extrem de grava” și ca avem parte de o harababura fiscala generata de Guvernul Tudose. „Masura cea mai grava este reprezentat de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, in integralitate.…

- Angajatul are in jur de 50 de ani, lucreaza la spitalul din Botosani si are un salariu in valoare de 2.000 de lei. Cu toate acestea, a fost tentat de combustibilul din magazie. Lucra la sectia de psihiatrie pe sectorul administrativ, iar in doua luni a reusit sa fure 400 de litri de motorina.…

- Dupa ce joi toate sediile centrale și locale nu au fost deschise din cauza unor defecțiuni tehnice, astazi, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din Capitala va avea program normal de lucru cu publicul. Cei care s-au programat online pentru joia trecuta…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din Capitala va avea program normal de lucru cu publicul sambata, dupa ce joi toate sediile centrale și locale nu au fost deschise din cauza unor defecțiuni tehnice. Persoanele care s-au programat online…

- Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Alba a fost reluata vineri dimineața, dupa ce joi a fost sistata din cauza unei defecțiuni aparut la serverul central. Ministerul Afacerilor Interne a decis ca pentru a se recupera ziua de joi, angajații…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor va avea program normal de lucru cu publicul sambata, 28 octombrie, dupa ce joi sediile centrale și locale nu au fost deschise din cauza unor defecțiuni tehnice. Persoanele care s-au programat online pentru…

- DISPERARE LA PROTECTIA COPILULUI INCERTITUDINI…Angajatii din asistenta sociala ameninta cu miscari de protest pentru ca nu si-au primit salariile. DRAMA… Situatie din ce in ce mai incordata si tensionata in randul celor peste 2.500 de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Potrivit site-ului poliției de frontiera, timpii de așteptare sunt de peste 4 ore. In jurul orei 12:30, coada camioanelor era la mai puțin de 2 kilometri de bulevardul Dacia. Un echipaj de poliție rutiera monitorizeaza traficul in sensul giratoriu de la Parcul Industrial, acolo unde…

- Angajații susțin ca salariile au ramas la 1400 lei chiar daca producția a crescut și mulți mineri au plecat. Mai mult, salariile conducerii au crescut constant. Presedintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Caldaruse, a anuntat ca solicitarea sindicalistilor este majorarea tuturor salariilor,…

- Situatie revoltatoare la Spitalul Judetean din Craiova, cel mai mare din Oltenia. Mai multi medici primari, care ar fi trebuit sa fie de garda, semnau condica, dar nu ramaneau peste noapte in spital. Pacientii care aveau nevoie de ingrijiri erau vazuti doar de rezidenti. Totul a fost descoperit de Inspectoraul…

- Sambata 14 octombrie, ora 19, parcul de retail Militari Shopping Center din vestul Capitalei. Parcarea plina, bannere care anunta noi deschideri, branduri care nu vor sa rateze un nou boom din consum: Starbucks si-a securizat zona pentru prima sa cafenea drive-thru din Romania, in timp ce Ana Pan,…

- Cresterea de 16% a consumului in august nu mai pare „intamplatoare“ daca ajungi intr-o zi de weekend in orice hipermarket din Capitala. Retailerii au ajuns sa-si plateasca clientii daca le recomanda persoane pe care le pot angaja, in conditiile in care cozile din marile magazine amintesc de anii de…