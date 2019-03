Haos total cu OUG 114. Peste doua zile vor fi facute modificari importante la ROBOR si Pilonul II, dar nu se stie cum

Guvernul va modifica, joi, controversata OUG 114, printr-o noua ordonanta de urgenta, a anuntat ministrul de Finante Eugen Teodorovici. Insa, desi mai sunt doar doua zile pana la sedinta de guvern, nici pana in acest moment nu este clar ce schimbari se vor face in actul normativ.



Ministrul Teodorovici a avut mai multe intalniri in ultima perioada cu reprezentantii bancilor si cu cei ai fondurilor de pensii private si dupa fiecare intalnire a anuntat, pe scurt si nu foarte exact, cum va fi modificata OUG 114 in domeniul bancar si in ceea ce priveste Pilonul II de pensii. Despre celelalte…