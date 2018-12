Haos rutier în Roma - protesteîmpotriva noilor norme privind autobuzele turistice O demonstrație a autobuzelor turistice a avut loc intr-una din zonele strategice de trafic din Roma, Piazza Venezia. Aproximativ 200 de vehicule parcate sub Campidoglio au blocat centrul Romei pentru a protesta fața de noua restricție a planului care interzice accesul la centrul istoric incepand cu 1 ianuarie 2019. Șoferii au cerut sa se intalneasca cu unii reprezentanți ai administrației municipale din Roma pentru a discuta noul regulament. Cu toate acestea, protestul s-a transformat in violențe impotriva mișcarii politice de 5 stele care a inițiat legea, iar steagul lor a fost pus pe foc… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

