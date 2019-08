Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț, și-a facut bilanțul sesiunii parlamentare februarie – iulie 2019. In cele șase luni, parlamentarul a avut 32 de intrebari/ interpelari adresate Guvernului, 16 declarații politice, tot 16 luari de cuvant, 12 propuneri legislative, 30 de evenimente oficiale,…

- Deputatul PAS Mihai Popșoi și deputatul PDM Sergiu Sirbu se intalnesc astazi la Fabrika, pentru a lamuri incotro se indreapta Puterea, formata din pro estici și pro vestici aliați temporar, dar și incotro se indreapta Opoziția, formata tot din pro estici și pro vestici,

- Și l-a forțat sa renunțe la discurs Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a transmis sambata prin email, in plin Congres al partidului, un mesaj in care susținea ca romanii au „ars” PSD la vot pentru ca „nu ii intereseaza așa mult justiția”, ca social-democrațiii trebuie sa ii „dea opoziției in cap” cu…

- Guvernarea PSD-ALDE atarna de numai sase voturi. Chiar si asa, Opozitia are sanse infime sa tranteasca Executivul Dancila. Motivele: mobilizarea exemplara a PSD pentru a ramane la putere, interesul lui Calin Popescu Tariceanu si frica de guvernare a Opozitiei.

- Opoziția e in fierbere! Liderul Pro Romania Victor Ponta lanseaza atacuri dure la adresa liderilor PNL și PMP, spunand ca sunt la fel de toxici ca și Dragnea.Victor Ponta il desființeaza pe Ludovic Orban și avertizeaza: 'Este ca o Dacie 1100, ne polueaza. Cat e șeful PNL, nu va trece moțiunea…

- Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, susține ca partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea. In cazul in care nu ar fi capabile sa implementeze toate masurile promise, susține Socol, ar fi vorba doar de minciuna și manipulare. „Votul romanilor…

- Delegati ai presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si ai rivalului sau Juan Guaido urmeaza sa se intalneasca - pentru prima oara tete a tete - saptamana viitoare, la Oslo, in cadrul unei medieri norvegiene, a anuntat opozantul, relateaza AFP.

- Reprezentanți ai regimului de la Caracas și ai opoziției au purtat o serie de discuții saptamana aceasta in capitala Norvegiei, Oslo, intr-o incercare de a pune capat crizei politice din țara sud-americana, potrivit unor surse politice citate de France 24 potrivit mediafax. Potrivit postului…