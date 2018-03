Stiri pe aceeasi tema

- Violentele, neobisnuite pentru capitala Spaniei, au izbucnit in jurul orei 20:30 GMT in timpul unei manifestatii de protest in urma mortii unui senegalez de 30 de ani. Mambaye Ndiaye era vanzator stradal in piata Puerta del Sol, cea mai faimoasa din Madrid, conform marturiilor mai multor senegalezi.…

- Politia londoneza a anuntat luni spitalizarea "din precautie" a doua persoane, dupa ce un colet suspect a fost descoperit in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul...

- Aproximativ 300 de imigranti africani au protestat la Florenta pentru a doua zi consecutiv, dupa ce un vanzator stradal senegalez a fost impuscat de un italian luni. Politia a anuntat ca infractiunea nu a fost motivata rasial - autorul a fost retinut si a declarat ca avea tendinte sinucigase, dar a…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena. Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatorii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au fost grav ranite, iar atacatorul este cautat.…

- Un barbat a impuscat mortal un vanzator ambulant african luni la Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice in Italia, a anuntat politia, citata de Reuters. Politia l-a arestat pe cetateanul italian in varsta de 66 de ani care a tras sase focuri de arma in africanul care vindea genti…

- Procurorii din Ankara au emis 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. 'Sase manifestanti au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva 'represiunii' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea 'Republicii Catalane' in octombrie, decizie care a ramas fara efect,…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie,…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Pentru a reduce numarul accidentelor rutiere, IGP si INP au decis sa convoace sedinte cu administratia publica locala, cu agentii economici si cu drumarii. Ei se vor intalni pe traseele pe care au loc multe tragedii si vor stabili care sunt cele mai frecvente cauze.

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afla la volan deși nu deținea un permis de conducere.”La data de 06.02.2018, în jurul orei 23:10, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un tânar de…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Astazi, 06.02.2018, incepand cu ora 12.00, in prezenta domnului chestor general de politie Buda Ioan, inspectorul general al Poliției de Frontiera Romane, a avut loc analiza activitatii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu in anul 2017. De asemenea, la activitate au luat parte…

- Politia din Teheran a arestat 29 de femei care au aparut în public fara sa poarte voalul musulman, în semn de protest fata de codul vestimentar strict impus dupa Revolutia islamica din 1979, informeaza presa iraniana, potrivit site-ului postului France 24.

- Politia din Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, joi, in municipiu, fiind legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule si constatate trei infractiuni flagrante. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional, amenzile fiind in valoare totala de 20.000 de lei. Politistii au…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Polițiștii satmareni au desfașurat activitați pentru siguranța circulației pe drumurile publice și a normelor de conviețuire sociala, ocazie cu care au aplicat pe parcursul sfarșitului de saptamana peste 25 de sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991, in valoare de aproximativ 11 000 de lei, și…

- Din cauza drumurilor inzapezite și intreruperii curentului electric pe partea ucraineana, ramane cu activitatea suspendata punctul de trecere Ceadir-Lunga - Maloiaroslaveț, la fel, se circula cu dificultate prin punctul de trecere Saiți-Lesnoe. - șase persoane au incalcat regimul zonei de frontiera…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Politia belgiana a perchezitionat miercuri sediul companiei Semlex, lider in producerea de acte de identitate si documente de calatorie pentru tari africane, si locuinta directorului sau general, Albert Karaziwan, intr-un caz de spalare de bani si coruptie, transmite Reuters. ''Realizam aceste perchezitii…

- Persoanele evacuate provin din sapte localitati aflate in apropiere de vulcanul Mayon din provincia Albay, la 330 de kilometri sud fata de Manila. Mayon a prezentat primele semne de activitate vulcanica in cursul zilei de sambata, cand a ejectat coloane groase de cenusa si aburi fierbinti."In…

- Politia britanica a anuntat, marti, ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan, luni, la varsta de 46 de ani, nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera au înregistrat mai multe acțiuni ilegale pe parcursul a 24 de ore. …

- Cinci persoane au fost reținute, iar alte șase au încalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere în ultimele 24 de ore, în urma desfașurarii activitaților de supraveghere și control al poliției de frontiera. De asmenea, poliția de frontiera…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19…

- Cu bani falși in portofel a fost prins un tanar cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova. Poliția de Frontiera a explicat cum l-a prins și cum arata care diferența intre bancnotele reale și cele falsificate.

- In aceste momente, premierul Mihai Tudose este invitat intr-o emisiune la Antena3. Lesne de ințeles, siubiectul nr 1 abordat este cazul polițistului acuzat de pedofilie care a ridicat in picioare o țara intreaga și care zguduie Guvernul și Poliția din temelii. Read More...

- Politistii au inceput cercetarile in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara. "In luna decembrie a anului 2017, pe retelele sociale, cetatenii au fost invitati sa participe la o serie…

- Fugit din țara pentru a scapa de problemele cu justiția, Radu Mazare nu este ferit de pericole! Madagascarul, statul unde fostul primar a fugit pentru a cere azil politic, a fost lovit de un ciclon devastator, in urma caruia 29 de persoane au murit.Douazeci și noua de persoane au murit, dupa…

- Poliția de Frontiera a facut publice datele acumulate din ultimele 24 de ore, potrivit carora, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 58 137 traversari, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova. Astfel, comparativ cu aceeași zi a anului…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare a supravietuitorilor. Politia a confirmat ca trupurile neinsufletite au fost recuperate in jurul orei locale 19.30, iar informatii, inca neconfirmate,…

- Un vehicul al politiei, parcat în fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca în urma exploziei nu s-au înregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori…

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord vest, a anuntat politia locala, fara sa se stie deocamdata cauzele exploziei, relateaza AFP. 39; 39;O deflagratie a avut loc catre ora locala…

- Peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata au fost facute de politisti in ultimele doua saptamani, iar 50 de persoane au fost retinute sau arestate, a transmis, marti, Politia Romana. In perioada 6 - 20 decembrie, 443 de politisti specializati in combaterea…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- La nivelul Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea au fost inregistrate, in perioada august – decembrie 2017, numeroase furturi din autoturisme, buzunare si genti, motiv pentru care, in baza datelor si informatiilor obtinute si, in colaborare ...

- Saptezeci si sapte de persoane au fost transportate la spitale in urma accidentului din statul american Washington, unde un tren de mare viteza a deraiat, potrivit Politiei, care a anuntat, de asemenea, ca mai multi oameni au murit, fara a preciza insa numarul acestora, relateaza CNN.

- Furtuna tropicala Kai-Tak a lovit sambata arhipelagul filipinez, viiturile si alunecarile de teren provocand decesul a trei persoane, potrivit autoritatilor, informeaza DPA. Sase persoane...