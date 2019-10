Stiri pe aceeasi tema

- Planurile initiale aratau ca largirea soselei Fabrica de Glucoza va fi terminata in august 2019, dar lucrarile nu dau semne de finalizare, iar Primaria estimeaza ca termenul realist pentru incheierea proiectului este in vara anului 2020.

- O femeie iși planificase vacanța alaturi de soțul și copilul sau, dar nu au mai ajuns pentru ca barbatul a murit in mod neprevazut. Julie Fuller, din Stoke-on-Trent, Marea Britanie, a cheltuit 670 de...

- Peste 200 de producatori americani de incaltaminte i-au cerut miercuri presedintelui Donald Trump sa anuleze planurile de a mari tarifele pentru importurile din China, masura care va intra in vigoare la inceputul lunii septembrie, afirmand ca acestea sunt taxe ascunse care vor majora preturile suportate…

- Postul BBC Radio 4 va difuza in luna august un reportaj despre drumurile „criminale“ din Romania, in conditiile in care tara noastra se situeaza pe primul loc in Europa privind rata accidentelor mortale de pe sosele.

- Ziarul Unirea FOTO: O noua parcare etajata in Alba Iulia. Care sunt planurile administrației locale pentru zona centrala a orașului Administrația locala din Alba Iulia a pregatit documentele pentru a achiziționa servicii de elaborare a unui Plan Urbanistic de Detaliu privind ” CONSTRUIRE IMOBIL PARCAJ…

- Care era situatia cailor rutiere din zona Muscel in urma cu ceva ani? Drumuri judetene distruse sau cu risc de utilizare, precum cele de la Albesti, Dragoslavele-Stoenesti, Jugur-Draghici… Drumuri nationale cu tendinta spre impractibilitate, precum cele de la Campulung spre Curtea de Arges, spre Mioveni…

- Mentinerea controlului asupra companiei este unul dintre cele mai importante obiective pe termen lung ale celor care detin afaceri de familie, insa numai 41% dintre acestia au incredere in planurile lor de succesiune, potrivit unui studiu Deloitte efectuat

- Șoferii carora le-au fost suspendate permisele de conducere din pricina vitezei pot solicita restituirea lor doar daca au fost sancționați pentru aceasta fapta o singura data intr-un an. Este doar una dintre modificarile aduse ordonanței privind circulația pe drumurile publice, intrata in vigoare astazi.…