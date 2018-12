Stiri pe aceeasi tema

- Airbus este pregatit sa plateasca angajatilor sai cu salarii mai mici din Franta un bonus special, dupa ce presedintele Emmanuel Macron a cerut ajutor companiilor franceze pentru a rezolva cererile "vestelor galbene", care protesteaza de cateva saptamani impotriva costului vietii, se arata intr-un…

- Inspirati de „vestele galbene“ din Franta, circa 300 de fermieri polonezi au blocat o autostrada in apropiere de Varsovia si au cerut ajutor de la guvern pentru pierderile suferite din cauza pestei porcine africane.

- Un șofer roman care conducea un tir pe o autostrada din Franța a fost blocat de protestatarii numiți „Vestele galbene”, care au blocat accesul pe multe rute importante. Șoferul roman a picat la locul nepotrivit, in momentul nepotrivit. El a nimerit peste un baraj facut de cei din „Vestele galbene”,…

- Protestatarii au fost intampinați de jandarmi care nu le-au acordat accesul. Interesant este ca protestatarii #Rezist au purtat ”veste galbene”, la fel ca deja celebrii manifestanți din Franța. Printre protestatari se numara și Malin Bot sau Marian Ceaușescu, prezenți mereu la asemenea acțiuni. Ambii…

- Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene. Agresorul lui a fost arestat si ... The post Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene appeared first on Renasterea banateana .

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Duminica la ora 12.30 a inceput o reuniune a guvernului dupa incidentele grave produse sambata la Paris. Președintele Macron, revenit de la reuniunea G-20 a inspectat zona Arcului de Triumf,monument vandalizat de...

- Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene in centrul orasului Bruxelles pentru a dispersa protestatarii inspirati de miscarea „vestelor galbene” din Franta care au aruncat cu pietre in biroul prim-ministrului, scrie Reuters.