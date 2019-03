Haos pe aeroporturile UE! Avioane aflate în zbor, obligate să aterizeze UE a luat decizia de a stopa zborurile cu aeronavele Boeing 737 max, in spatiul aerian al Uniunii. Potrivit unor decizii de ultima ora, avioanele care se afla in zbor primesc comanda de a ateriza pe cel mai apropiat aeroport si de a lasa acolo pasagerii, pentru a-si continua drumul cu alte, anunța Antena 3. Este posibil ca o cursa care vine de la Dubai si care are ca destinatie alt oras decat Bucureștiul sa aterizeze de urgenta le Henri Coanda. Exista si alte avioane Boeing ale altor companii care se afla in zbor si care pe teritoriul UE vor fi obligate sa aterizeze. Vezi și: Oana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La bordul aeronavei Boeing 737 Max8 al Ethiopian Airlines, prabușit duminica in apropiere de Addis Abeba, se aflau 157 de persoane. Dar potrivit fișei de imbarcare alți doi barbați aveau bilete cumparate pentru acest zbor, insa nu au mai ajuns sa urce in avion. Unul dintre cei doi pasageri care au supraviețuit…

- Marti, a fost lansata licitatia pentru refacerea din temelii a pistei 2 aeroportului Henri Coanda, dar procesul de modernizare trebuie sa continue, potrivit ONG-ului. ”Este un prim pas esential, insa modernizarea trebuie sa continue cu reparatii capitale la pista 1 (08R/26L) si construirea…

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut cateva zile in Atena, insa nu au fost prea incantați de experiența. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj in care se declara dezamagita de oraș. "Am fost in weekend la Atena. Din pacate, vremea nu a ținut cu noi, a fost frig si un vant foarte puternic…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, referitor la OUG pentru repunerea în termen a celor condamnati de completuri nelegal constituite, anunțata de ministrul Justiției Tudorel Toader, ca o greșeala nu o poate repara pe alta, iar intenția acestuia nu este bine argumentata, transmite…

- Proiectul de regulament privind protecția bugetului UE, prin care se limiteaza sau chiar ingheața finanțarea in cazul statelor membre in care exista deficiențe generalizate privind statul de drept, a fost votat astazi in Parlamentul European, anunța Antena3. Proiectul de regulament va merge la Consiliu,…

- Greva personalului de securitate de la cele doua aeroporturi din Berlin de luni, 7 ianuarie, a afectat aproximativ 75 de zboruri. Astfel, aproape 50 de zboruri au fost anulate, iar 25 au fost amanate, potrivit companiei care administreaza aeroporturile din Berlin (FBB). In jur de 400 de membri ai personalului…

- UDMR este pregatita sa voteze o moțiune de cenzura prin care Viorica Dancila sa fie demisa! Insa, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, pune cateva condiții. El le cere liderilor din Opoziție sa ii raspunda pe cine vor pune premier, cine vor fi viitorii miniștri și care este programul de guvernare.Hunor…