Haos pe aeroportul din Bruxelles. Peste 100 de zboruri au fost anulate

Stiri pe aceeasi tema

- Greva lucratorilor de la manipulare bagaje de pe Aeroportul din Bruxelles, Belgia, care este inca in desfașurare, a dus sambata, 27 octombrie, la anularea a 110 din cele 550 de zboruri prevazute pentru aceasta zi, blocand astfel mii de calatori, a anuntat un purtator de cuvant al aeroportului, citat…

- Cel putin 100 de zboruri au fost anulate sambata pe aeroportul din Bruxelles, din cauza unei greve a angajatilor de la manipulare bagaje, care a inceput joi si va dura pana duminica dimineata, au anuntat reprezentantii aeroportului, citati de France 24.

- Agentia de stiri belgiana Belga a anuntat ca exista posibilitatea ca si alte zboruri sa fie anulate sambata. Greva a fost declansata joi seara pentru a protesta fata de conditiile de munca de la Aviapartner, o firma de servicii de handling, si urmeaza sa se incheie duminica la ora 06:00 (05:00 GMT).…

- O greva in curs de desfasurare a lucratorilor de la manipulare bagaje pe aeroportul din Bruxelles a condus la anularea sambata a 110 din cele 550 de zboruri prevazute pentru aceasta zi si a blocat planurile de calatorie a mii de persoane, a anuntat un purtator de cuvant al aeroportului, relateaza…

- Ryanair a anuntat ca va anula 190, sau aproximativ 8% din cele 2.400 de zboruri programate vineri, ajustandu-si programul in perspectiva grevei sindicatelor din Germania, Italia, Portugalia, Spania, Belgia si Olanda, transmit BBC si DPA.

- Pilotii companiei aeriene Ryanair din Belgia, Italia, Olanda, Portugalia si Spania vor organiza o greva de 24 de ore in data de 28 septembrie pentru a pune presiune pe companie sa accepte contracte induviduale la nivel local, relateaza Reuters, potrivit mediafax.ro.

- Pilotii companiei aeriene Ryanair din Belgia, Italia, Olanda, Portugalia si Spania vor organiza o greva de 24 de ore in data de 28 septembrie pentru a pune presiune pe companie sa accepte contracte induviduale la nivel local, relateaza Reuters.

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost, transmit Deutsche Welle, DPA si Reuters.