Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Scandinavian airline (SAS) a anulat inca 1.200 zboruri programate pentru luni si marti, pe fondul grevei pilotilor din Danemarca, Norvegia si Suedia, relateaza site-ul agentiei Dpa. SAS si-a prezentat scuzele celor 110.000 de pasageri afectati si i-a indrumat ...

- Compania aeriana Scandinavian airline (SAS) a anulat vineri 673 de curse aeriene, afectand aproximativ 72.000 de pasageri, dupa ce pilotii din Danemarca, Norvegia si Suedia au intrat in greva, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Conducerea Electrolux Satu Mare a transmis, miercuri, ca refuzul liderilor de sindicat de a se angaja intr-un dialog și de a gasi o soluție, de la debutul grevei pana in prezent, afecteaza bunastarea angajaților și pune in pericol viitorul fabricii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Zeci de zboruri au fost anulate luni în Frankfurt, din cauza unei probleme informatice care a aparut la cel mai mare aeroport german, scrie AFP.Circa 60 de zboruri, plecari și sosiri, au fost anulate dupa apariția acestei probleme informatice care a fost descoperita miercurea trecuta și…

- Compania aeriana TAROM pune la dispozitia calatorilor, timp de zece zile, bilete la preturi promotionale catre Erevan, Tbilisi, Odessa, Paris si Cairo. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES, pretul unui bilet dus-intors, cu toate taxele si serviciile incluse, spre Erevan,…

- Mai multe zboruri din Thailanda in Europa au fost anulate, fiind afectate in urma escaladarii tensiunilor intre Pakistan și India in regiunea Kashmir, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Compania Thai Airways a informat ca toate cursele aeriene vor fi amanate pana cand va fi…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca iși anuleaza toate zborurile de miercuri spre și dinspre Bruxelles, din cauza grevei generale din Belgia, programata pentru data de 13 februarie 2019. „Zborurile care vor fi reprogramate in data de 14 februarie 2019 sunt: W6 3351 Cluj-Napoca – Charleroi, W6 3352…

- Compania OMV Petrom arata in raportul oficial privind rezultatele financiare din 2018 ca nu va lua o decizie privind o posibila investitie in inceperea productiei de gaze in perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra si motiveaza amanarea vorbind de mediul legislativ actual care nu ofera conditiile necesare.